España recupera el anticiclón y las temperaturas superarán los 35 grados

España afrontará una jornada marcada por el tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, con predominio de los cielos poco nubosos o despejados y un ascenso generalizado de las temperaturas máximas en amplias zonas de la Península.

La estabilidad será la nota dominante, aunque un frente poco activo dejará más nubosidad y algunas precipitaciones débiles en Galicia y Asturias. Los termómetros podrían superar localmente los 35 grados en el Guadalquivir, el bajo Ebro y Mallorca.

La situación será, en general, estable en buena parte del territorio. Los cielos permanecerán poco nubosos o despejados durante la jornada, mientras que la principal excepción se localizará en el noroeste peninsular.

También se esperan intervalos de nubosidad baja durante las primeras horas de la mañana en otros puntos del Cantábrico y en el oeste de Castilla y León. En estas zonas, además, podrán formarse brumas y nieblas matinales, especialmente en áreas de Asturias, Galicia y el oeste castellano y leonés.

La primera parte de la jornada podrá estar condicionada por la presencia de brumas y bancos de niebla en el norte y noroeste peninsular. Asturias, Galicia y el oeste de Castilla y León serán las zonas con mayor probabilidad de registrar estos fenómenos durante las primeras horas.

El viento también presentará diferencias según la zona. Soplará moderado del sur y suroeste en los litorales y en el norte de Galicia. En los litorales del golfo de Cádiz predominarán las componentes norte y oeste.

En Cataluña y en el norte de Baleares, el viento será de componente nordeste. En el resto del territorio tendrá carácter flojo, aunque con diferentes direcciones según la zona: predominará la componente sur en Galicia y el Cantábrico, la oeste en la meseta Norte y la este en el Mediterráneo.

27/08 19:06 AVISOS PASADO MAÑANA | España: rissagas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán un aumento de forma generalizada en la Península. Sin embargo, este ascenso no será igual en todo el territorio. En los litorales mediterráneos y cantábricos, así como en el oeste de Galicia, se esperan pocos cambios o incluso algunos descensos.

El aumento térmico permitirá que se alcancen valores elevados en varios puntos del país. De forma local, las temperaturas podrán superar los 35 grados en el valle del Guadalquivir, el bajo Ebro y Mallorca. En las islas también se esperan ascensos, aunque serán ligeros.

En cuanto a las temperaturas mínimas, descenderán en Baleares y en el tercio este peninsular. Por el contrario, subirán en el resto de la Península, mientras que en otras zonas se prevén pocos cambios. Las noches continuarán siendo cálidas en algunos puntos, ya que las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales del Levante y en Baleares.

En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de las islas montañosas. Las temperaturas registrarán ligeros ascensos en las islas. El viento estará marcado por el alisio moderado, que podrá venir acompañado de algún intervalo fuerte o de rachas muy fuertes en las zonas más expuestas.