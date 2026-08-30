Tiempo estable y calor en casi toda España salvo por un frente de lluvias en el noroeste

La situación meteorológica prevista estará marcada por el predominio de las altas presiones en buena parte del país, lo que favorecerá una jornada con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio. Sin embargo, el tiempo será más inestable en el noroeste peninsular debido al paso de un frente. Galicia y Asturias serán las zonas inicialmente más afectadas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles. A medida que avance el frente durante el día, estas lluvias podrán extenderse a otras áreas del Cantábrico.

En otras zonas también aparecerán algunos episodios de nubosidad. Durante las primeras horas de la jornada se esperan intervalos de nubes bajas en el oeste de Castilla y León, así como en el Estrecho y Melilla. Por la tarde, la presencia de nubes de evolución podrá aumentar en distintos puntos del cuadrante noroeste. En el caso de Canarias, se mantendrán los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en La Palma. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

La visibilidad podrá verse reducida durante la mañana en determinadas zonas. Se prevén brumas y nieblas matinales en áreas del tercio noroeste de la Península y en el Estrecho. Además, existe la posibilidad de calima en el entorno de Alborán. Estos fenómenos tendrán un carácter localizado y se sumarán a las diferencias que presentará la jornada según cada área geográfica.

El viento presentará diferentes características dependiendo de la zona. En el Estrecho soplará levante moderado, mientras que en los litorales del norte de Galicia y del Cantábrico predominará el viento de componente oeste. En Canarias continuará el régimen de alisios, que podrán alcanzar intervalos fuertes. En el resto del territorio peninsular se esperan vientos flojos, con predominio de las componentes oeste y norte.

No obstante, esta distribución cambiará en algunas áreas. En el Mediterráneo y el nordeste peninsular predominarán los vientos de componente este y sur. Además, durante la tarde se espera una tendencia a que el viento arrecie en el valle del Ebro y en algunos puntos del litoral levantino.

La primera semana de septiembre llega con tiempo estable: 🌡️ Temperaturas altas para la época, especialmente a partir del miércoles. 🌂 Precipitaciones escasas en general, aunque con algunas tormentas. Predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/WBTjZza3Ch — AEMET (@AEMET_Esp) August 28, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, los cambios serán limitados en los archipiélagos, mientras que en la mayor parte de la Península se espera un ascenso de carácter ligero a moderado. La principal excepción se encontrará en el Cantábrico, donde las temperaturas máximas tenderán a descender. El ambiente será especialmente cálido en los valles del Ebro y del Guadalquivir, donde se superarán los 35 grados.

El calor también se hará notar durante la noche en algunas zonas. Se esperan noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados, en los litorales mediterráneos y en algunos puntos del valle del Guadalquivir.

Canarias mantendrá una situación estable, con intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en La Palma y Tenerife. En el resto predominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas sin grandes cambios y viento del nordeste, con intervalos fuertes en algunas zonas.