Estos son los nombres de las próximas borrascas y danas: ¿está el tuyo entre ellos?

La temporada de borrascas y DANA 2026-2027 ya tiene nombres. Aemet y los servicios meteorológicos de Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra han acordado la lista que se utilizará para identificar los episodios de mayor impacto durante los próximos meses: Adam, Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Heloise, Igor, Julia, Kevin, Lola, Michel, Nathalie, Oscar, Paola, Rafael, Sandra, Thomas, Vera, Walter.

La campaña comenzará este 1 de septiembre y será la décima en la que el grupo suroeste europeo recurre a esta fórmula para facilitar la comunicación de los temporales que puedan provocar efectos importantes sobre la población y los bienes.

🌀 ¡Ya tenemos los nombres para la temporada de borrascas y danas 2026-2027, que comienza el 1 de septiembre! Será la décima campaña en la que nombraremos las borrascas y danas que puedan generar un gran impacto. 🤔 ¿Cuándo se nombra una borrasca o dana? Sigue el hilo 🧵👉 pic.twitter.com/UBnYqXXB6P — AEMET (@AEMET_Esp) August 31, 2026

Pero no todas las borrascas ni todas las DANA recibirán un nombre. Solo se identificarán aquellas que puedan generar un impacto significativo y que obliguen a activar determinados avisos por fenómenos meteorológicos adversos en amplias zonas.

En el caso de las borrascas, el criterio general establece que deberán preverse avisos naranjas o rojos por viento en alguno de los seis países del grupo. En el caso de España, tal como se indica en el documento de Umbrales y niveles de aviso del Plan Meteoalerta, se trata de rachas máximas superiores a 90, 100 y 110 km/h dependiendo de las zonas.

El umbral podrá relajarse cuando las precipitaciones puedan provocar también impactos importantes: en esas situaciones, bastará con avisos amarillos por viento combinados con avisos naranjas o rojos por lluvias o nevadas.

Para las DANA, el viento no será un requisito imprescindible, ya que los episodios más adversos asociados a estas depresiones aisladas suelen estar relacionados con precipitaciones intensas o persistentes y, en algunos casos, con nevadas.

Hay dos opciones: 🌬️ Avisos naranjas y/o rojos por vientos muy fuertes. 🌧️❄️ Avisos naranjas y/o rojos por lluvias y/o nevadas intensas junto con avisos amarillos por viento. En el caso de las danas no será necesario que haya avisos por viento. — AEMET (@AEMET_Esp) August 31, 2026

Una lista común para seis países

Los nombres se escogen previamente y se acuerdan entre todos los integrantes del grupo suroeste. La lista está formada por 21 nombres, que alternan denominaciones masculinas y femeninas. Algunas letras, como la Q o la U, quedan fuera debido a la dificultad de encontrar nombres que comiencen por ellas y que sean pronunciables en los distintos idiomas.

Aemet señala que en la selección se busca precisamente que los nombres puedan ser utilizados y entendidos con facilidad en España, Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra, aunque a veces es difícil.

El sistema pretende hacer más sencilla la comunicación de situaciones meteorológicas adversas. Asociar un episodio de viento, lluvia, nieve o mala mar a un nombre facilita su identificación por parte de la población y permite distinguirlo de otros temporales. Además, los nombres sirven posteriormente para identificar los episodios en estudios y análisis de la temporada.

El nombramiento de borrascas y danas con gran impacto favorece una comunicación más efectiva ante temporales de viento, mala mar, lluvia y nieve. Además, ayuda a su identificación en estudios a posteriori, como los que publicaremos a lo largo de la temporada en nuestra web. — AEMET (@AEMET_Esp) August 31, 2026

¿Qué diferencia hay entre una borrasca y una DANA?

Una borrasca o depresión es un sistema de bajas presiones que se desarrolla habitualmente en las latitudes medias. En el hemisferio norte, el viento gira a su alrededor en sentido contrario a las agujas del reloj. Las borrascas pueden provocar fuertes rachas de viento y, con frecuencia, fenómenos costeros adversos y precipitaciones.

Una DANA, por su parte, es una depresión aislada en niveles altos de la troposfera que se ha separado del flujo general en altura. El término procede del acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos y es equivalente al tradicional concepto de "gota fría".

Gloria y Filomena, en la memoria meteorológica

El sistema de nombrar los temporales de gran impacto comenzó a implantarse en Europa antes de extenderse al grupo suroeste. Según Aemet, la experiencia demostró que asociar un nombre a los episodios de viento intenso ayudaba a mejorar la comunicación de las alertas y favorecía que la población prestara mayor atención a las recomendaciones de seguridad.

En España, algunos de los nombres más conocidos de los últimos años son Gloria, que afectó al país en enero de 2020, y Filomena, responsable de uno de los episodios de nieve más destacados de las últimas décadas en enero de 2021.