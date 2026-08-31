La AEMET anuncia un cambio brusco de temperaturas: descienden más de 6 grados en estas zonas

El tiempo cambiará este lunes en el norte de España, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso notable de las temperaturas máximas en el entorno del Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales. Mientras tanto, el calor seguirá presente en el sur, con más de 35 grados en el valle del Guadalquivir y puntos de la Meseta Sur.

La estabilidad seguirá dominando en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en el Cantábrico donde la jornada comenzará con cielos nubosos o cubiertos y podrán registrarse precipitaciones débiles y dispersas. Durante la tarde, en el cuadrante nordeste se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en zonas de montaña.

En otros puntos del tercio norte peninsular y del litoral mediterráneo aparecerán nubes bajas durante la mañana. Estas tenderán a desaparecer después, aunque podrán persistir durante más tiempo en zonas del Mediterráneo.

También se esperan bancos de niebla durante las primeras horas en diferentes áreas del tercio norte, además de brumas costeras en Galicia y el Cantábrico. En el sureste y Alborán habrá una ligera presencia de calima. En Canarias predominarán los intervalos nubosos en el norte de las islas, mientras que el resto tendrá cielos poco nubosos o despejados.

Viento flojo salvo en algunas zonas

El viento será generalmente flojo en la Península y Baleares, aunque habrá intervalos moderados en los litorales atlántico y cantábrico, el Ampurdán, el valle del Ebro, la Meseta Norte y algunos puntos del interior del tercio oriental.

Predominarán las componentes norte y oeste, mientras que en el Mediterráneo y el nordeste soplará principalmente de componente este. En Canarias continuará el régimen de alisios, moderado y con intervalos fuertes en las zonas expuestas.

Más de seis grados menos en el norte

La principal novedad de la jornada estará en la evolución de las temperaturas. Las máximas bajarán en el valle del Ebro, el entorno de la Ibérica y la Comunidad Valenciana, pero el descenso será especialmente acusado en el Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales, donde será superior a seis grados.

El descenso térmico del norte contrastará con una ligera subida de las temperaturas máximas en buena parte del resto del país. El Guadalquivir y algunos puntos de la Meseta Sur superarán los 35 grados con alerta amarilla por altas temperaturas en Andalucía.

🌡️ Tras unos días frescos para la época en muchas zonas de España, septiembre llega con calor de pleno verano. ➡️ Las masas de aire sobre nuestro entorno podrán alcanzar temperaturas más de 10 °C superiores a lo normal, especialmente a partir de mediados de la próxima semana. pic.twitter.com/zeUn9mDirZ — AEMET (@AEMET_Esp) August 29, 2026

Las temperaturas mínimas tendrán una evolución diferente: bajarán en el noroeste peninsular, mientras que subirán en el resto de la Península, Ceuta y Melilla.

El calor nocturno tampoco desaparecerá. La Aemet prevé noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 20 grados, en los litorales mediterráneos y en zonas bajas de Andalucía. En los archipiélagos las temperaturas permanecerán, en general, sin grandes cambios.