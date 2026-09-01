El tiempo estable domina en casi toda España, aunque vuelven las lluvias al norte

Las altas presiones mantendrán este martes una situación de estabilidad en buena parte de España, aunque Galicia y el Cantábrico tendrán cielos nubosos y podrán registrar precipitaciones débiles, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. En el tercio este y el sureste también se esperan lluvias débiles, mientras las temperaturas marcarán más de 35 grados en los valles del suroeste.

En la Península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. La excepción estará en Galicia y el Cantábrico, donde los cielos permanecerán nubosos o cubiertos y podrán producirse algunas precipitaciones débiles.

Durante la mañana también habrá nubosidad en Alborán y en buena parte del tercio este peninsular. En estas zonas se esperan precipitaciones débiles, con posibilidad de tormentas en puntos del sureste y de lloviznas en el bajo Ebro y el litoral de la Comunidad Valenciana.

La nubosidad irá disminuyendo a lo largo de la tarde en estas áreas. Además, no se descartan chubascos o tormentas en la Ibérica sur y los Pirineos. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas, mientras que el resto tendrá cielos poco nubosos o despejados.

Niebla, algo de calima y viento

Durante las primeras horas del día serán probables los bancos de niebla matinales en zonas interiores de los tercios este y norte de la Península, así como en Mallorca. También se prevén brumas costeras en el Estrecho y Alborán. La presencia de calima será ligera y afectará al sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares.

El viento será flojo en general en la Península y Baleares, aunque habrá intervalos moderados en los litorales, el valle del Ebro, Baleares y la meseta norte.

En el interior peninsular tendrá dirección variable, mientras que en el Mediterráneo y el Cantábrico soplará de componente este y en el cuadrante suroccidental, de componente oeste. En Canarias, el alisio soplará con intervalos fuertes y podrán registrarse rachas muy fuertes durante la tarde.

Más de 35 grados en el suroeste

Las temperaturas máximas subirán en el norte peninsular y bajarán en el sur y el este, mientras que se mantendrán sin grandes cambios en el resto del territorio. Los termómetros podrán superar los 35 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente o permanecerán sin cambios en la Península. La noche seguirá siendo especialmente cálida en algunas zonas, con noches tropicales en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y las zonas bajas de Andalucía. En los archipiélagos las temperaturas también experimentarán un ascenso.