Más de 35 grados y tormentas fuertes: estas son las comunidades en aviso por el tiempo

La estabilidad seguirá dominando este miércoles, 2 de septiembre, en buena parte de España, aunque el calor y las tormentas marcarán la jornada en varias comunidades. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé avisos por altas temperaturas, lluvias y tormentas en distintos puntos del país.

La presencia de altas presiones mantendrá los cielos poco nubosos o despejados en general en la Península y Baleares. La excepción estará en algunas zonas concretas, especialmente durante las primeras horas. En el Estrecho, el litoral de Alborán, Ceuta y Melilla se esperan nubes bajas y alguna llovizna aislada. También podrán aparecer nubes bajas a primeras horas en las regiones del norte peninsular, aunque tenderán a desaparecer.

Durante la tarde crecerán las nubes de evolución en los interiores del tercio oriental peninsular. A partir de entonces podrán producirse tormentas, especialmente en el sistema Ibérico y las sierras del sureste.

En estas zonas las tormentas podrán ir acompañadas de precipitaciones y rachas de viento muy fuertes, sin que se descarte la presencia de granizo. En Canarias, se esperan nubes bajas en la vertiente norte de las islas e intervalos de nubes altas en las islas más orientales.

También se prevén bancos de niebla durante la mañana en el norte peninsular, el interior del sureste y Baleares, además de nieblas costeras en el Estrecho y Alborán. La calima estará presente en Alborán, el sureste peninsular, Baleares y las islas Canarias orientales.

Más de 35 grados en amplias zonas

Las temperaturas máximas subirán en la Península y Baleares, aunque el ascenso será menos acusado en los litorales. Aemet prevé que se superen los 35 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y de la meseta sur, además del valle del Ebro, las depresiones del nordeste y Mallorca. Ese umbral también podrá alcanzarse puntualmente en zonas bajas del sistema Central y los Pirineos.

Las mínimas subirán ligeramente o permanecerán sin cambios en general. Se mantendrán las noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados, en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y las zonas bajas de Andalucía. En Canarias, en cambio, las temperaturas descenderán ligeramente.

El viento será flojo y variable en el interior peninsular y habrá brisas en el Mediterráneo. El levante soplará con intensidad moderada en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, donde podrá registrar rachas muy fuertes. En el Cantábrico predominará el viento de componente este, flojo, mientras que en Canarias el alisio podrá alcanzar intervalos fuertes.

Avisos por calor y tormentas

El mapa de avisos de AEMET sitúa en alerta amarilla por altas temperaturas a Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la Comunidad de Madrid durante las horas centrales de la jornada. También se esperan temperaturas elevadas en otras zonas del territorio.

Por otro lado, Aragón, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana presentan avisos amarillos relacionados con precipitaciones y tormentas. En Castilla-La Mancha y Aragón se contempla además la posibilidad de fenómenos tormentosos durante la tarde.

02/09 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, lluvias, tormentas y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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La predicción señala que las tormentas podrían ser especialmente intensas en el sistema Ibérico, el este de Castilla-La Mancha y las sierras del sureste, donde no se descartan precipitaciones, rachas de viento muy fuertes y, de forma puntual, granizo.

Además, el Estrecho mantiene una situación de especial atención por el viento de levante, con probables rachas muy fuertes.