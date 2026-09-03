España afronta una jornada con temperaturas de más de 40 grados y fuertes rachas de viento

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves una subida generalizada de las temperaturas en la Península y Baleares, con valores que podrán superar los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. El tiempo estable dominará gran parte del país, aunque el Estrecho estará marcado por el viento de levante.

La influencia de las altas presiones favorecerá un tiempo estable en la mayor parte del país. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares.

Las excepciones estarán en algunas zonas costeras. AEMET prevé nubes bajas en el litoral de Alborán, el Estrecho, Ceuta, Melilla, el litoral atlántico gallego y otras zonas del Cantábrico.

Durante la tarde podrán formarse algunas nubes de evolución en áreas altas del tercio este, con posibilidad de algún chubasco aislado. En Canarias habrá intervalos de nubes medias y altas y nubes bajas durante la mañana en las zonas del norte.

La jornada también estará marcada por la presencia de brumas y bancos de niebla en puntos del norte peninsular y el interior de la Comunidad Valenciana. En el Estrecho y Alborán podrán aparecer nieblas costeras. Además, AEMET prevé calima en el sur peninsular, Ceuta, Melilla y las islas Canarias orientales.

Más de 35 grados en amplias zonas

Las temperaturas máximas subirán en la mayor parte de la Península y Baleares, con ascensos especialmente destacados en el Cantábrico y el suroeste, donde podrán aumentar más de seis grados.

AEMET prevé que se superen los 35 grados en buena parte del interior peninsular, el valle del Ebro y Mallorca. Los valores más elevados se esperan en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, donde se podrán alcanzar los 40 grados.

⚠️ ACTUALIZACIÓN NOTA INFORMATIVA | Temperaturas altas en la Península y Baleares. ➡️ Se alcanzarán valores muy altos para la época del año tanto de día como de noche. ➡️ El episodio podría durar hasta comienzos de la próxima semana. + info 👉https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/RfPruQPK3j — AEMET (@AEMET_Esp) September 2, 2026

Las noches también serán calurosas. Se esperan mínimas superiores a los 20 grados, consideradas noches tropicales, en los litorales mediterráneos y en buena parte de la mitad sur peninsular. En Canarias, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o subirán ligeramente en las vertientes norte.

Varias Comunidades Autónomas se encuentran en alerta amarilla por altas temperaturas: Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. Este aviso se eleva a naranja en Andalucía y Extremadura.

03/09 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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El viento será generalmente flojo y variable en el interior de la Península, mientras que en el Mediterráneo predominarán las brisas. El levante soplará con intensidad moderada en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, donde podrán registrarse rachas muy fuertes. En el Cantábrico el viento será de componente este y flojo, mientras que en el Ampurdán la tramontana será moderada durante la primera mitad del día. En Canarias soplará viento alisio moderado.