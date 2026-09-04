Toda la Península en alerta por calor extremo con once comunidades en nivel naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en la totalidad de la geografía peninsular por calor. Las quince regiones que conforman la Península Ibérica se encuentran bajo algún tipo de alerta debido a los altos valores que marcarán los termómetros durante las horas centrales del día.

La situación meteorológica presenta una especial incidencia en once de estas autonomías, donde los meteorólogos han elevado el nivel de riesgo a naranja, lo que supone un peligro importante para el desarrollo de ciertas actividades al aire libre. Las comunidades afectadas por esta clasificación son Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Navarra, el País Vasco y La Rioja. Las cuatro regiones peninsulares restantes mantienen el aviso amarillo, indicativo de un peligro de menor envergadura.

El sur peninsular será, una vez más, la zona que registre los guarismos más elevados de toda la jornada. Según las previsiones oficiales, la campiña cordobesa se llevará la peor parte con máximas que podrían escalar hasta los 42 grados. Muy cerca de esa cifra se quedará la provincia de Sevilla, donde se espera que los termómetros alcancen los 41 grados, confirmando a la depresión del Guadalquivir como uno de los principales focos de este repunte térmico. Asimismo, varias zonas de Jaén superarán la barrera de los 40 grados.

Valores altos

Fuera del territorio andaluz, el calor también se dejará sentir con una contundencia significativa. El valle del Ebro será otro de los puntos candentes, afectando severamente a Aragón, en particular al sur de la provincia de Huesca y a la ribera zaragozana. Por su parte, en Extremadura, los valores por encima de la cuarentena afectarán principalmente a la provincia de Cáceres, focalizándose en áreas como la Siberia extremeña y las cuencas del Tajo y el Alagón.

Castilla-La Mancha no escapa a este escenario de canícula. En la provincia de Ciudad Real, comarcas como el valle del Guadiana y las sierras de Alcudia y Madrona experimentarán un ambiente sofocante, al igual que el valle del Tajo a su paso por Toledo. Finalmente, en el cuadrante noreste, Cataluña registrará máximas que rozarán o superarán los 40 grados en la depresión central de Lérida y en diversas zonas del interior de Tarragona.

De forma generalizada, los termómetros se mantendrán en niveles elevados para la época en casi todo el país. Se espera que gran parte del interior peninsular supere con facilidad la franja de los 35 grados, una situación que tampoco se descarta de forma local en los archipiélagos. Las autoridades recomiendan prudencia y mantener una correcta hidratación frente a estas condiciones meteorológicas.