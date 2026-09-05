El calor extremo alcanza su pico este sábado con 40 grados y tormentas en varias zonas de España

El episodio de calor extremo que afecta a España alcanzará este sábado uno de sus principales picos, con temperaturas muy elevadas para esta época del año y valores que superarán los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular.

La situación estará marcada también por un aumento de la inestabilidad debido al avance de una DANA, que provocará más nubosidad y favorecerá la aparición de tormentas durante la tarde en diferentes puntos de la Península.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas continúen especialmente altas en el interior, con registros que podrán alcanzar los 40 grados en el valle del Guadalquivir y en zonas del nordeste peninsular.

Tormentas en el cuadrante noroeste

El avance de la DANA provocará un incremento de la nubosidad en el cuadrante noroeste, el alto Ebro, Extremadura y algunos puntos de Andalucía occidental.

Las tormentas tendrán especial presencia durante la tarde y podrán alcanzar intensidad fuerte en algunas zonas. Galicia y Asturias serán dos de las áreas donde podrán registrarse los episodios más intensos, con posibilidad de granizo.

La inestabilidad contrastará con la persistencia del calor en buena parte del territorio. Aunque la nubosidad y las tormentas marcarán la evolución meteorológica en algunas regiones, las temperaturas continuarán muy por encima de los valores habituales para un mes de septiembre.

Más de 35 grados

Los termómetros superarán los 35 grados en buena parte del interior peninsular. El episodio será especialmente intenso en el Guadalquivir y el nordeste, donde las máximas podrán alcanzar los 40 grados.

El calor también continuará durante la noche en numerosas zonas. Las noches tropicales seguirán generalizadas en la mitad sur, el área mediterránea y el nordeste, con mínimas elevadas que dificultarán el descenso térmico nocturno.

El episodio de temperaturas anómalamente altas mantendrá así a numerosas comunidades autónomas bajo aviso meteorológico. En total, quince comunidades de la Península permanecen en aviso amarillo o naranja por las temperaturas.