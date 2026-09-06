El calor comienza a remitir este domingo aunque el Guadalquivir y el Mediterráneo seguirán con temperaturas muy altas

La situación meteorológica comenzará a cambiar este domingo tras el pico de calor del sábado. El alejamiento hacia el norte del embolsamiento de aire frío asociado a la DANA permitirá recuperar una mayor estabilidad en buena parte de España.

Los cielos tenderán a despejarse de forma generalizada, aunque todavía podrán aparecer nubes de evolución en áreas de montaña del norte. La inestabilidad será, por tanto, menor que durante la jornada anterior.

Este cambio en la situación atmosférica coincidirá con el inicio de un descenso de las temperaturas diurnas en algunas zonas, aunque el calor continuará siendo intenso en varios puntos del país.

Descenso térmico

Los termómetros iniciarán un descenso durante el domingo en la vertiente atlántica y en Canarias. La bajada supondrá un primer alivio después de varias jornadas con temperaturas elevadas para un mes de septiembre.

Sin embargo, el descenso no será generalizado ni suficiente para poner fin al episodio de calor extremo. Varias zonas continuarán con registros muy elevados y por encima de los valores habituales para estas fechas.

El calor persistirá especialmente en el valle del Guadalquivir, la cuenca del Ebro y la costa mediterránea, donde las temperaturas continuarán siendo altas durante las horas centrales del día.

El calor persiste en el sur

El Guadalquivir será una de las zonas más afectadas por las altas temperaturas durante el domingo, después de que los termómetros pudieran alcanzar los 40 grados.

También continuará el calor en la cuenca del Ebro y en el litoral mediterráneo. Estas áreas mantendrán temperaturas elevadas pese al descenso previsto en buena parte de la vertiente atlántica.

La evolución prevista por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta así a una progresiva pérdida de intensidad del episodio, aunque el calor seguirá siendo protagonista en amplias zonas del país.