Alerta en once comunidades autónomas por temperaturas de hasta 40 grados

Las altas presiones dominarán este lunes la situación meteorológica, con estabilidad y cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país. El calor continuará siendo protagonista, aunque el cuadrante noroeste peninsular y el Cantábrico quedarán al margen de esta tendencia, con descensos de las temperaturas máximas que serán especialmente acusados en el extremo oriental cantábrico.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por altas temperaturas en once Comunidades Autónomas. El nivel naranja afecta a Andalucía y Cataluña, mientras que se mantienen avisos amarillos en Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana. Los avisos estarán activos principalmente durante las horas centrales y la tarde, con especial incidencia entre las 12:00 y las 20:00 horas, aunque el periodo concreto varía según el territorio.

En el área cantábrica y el norte de Galicia predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con una baja probabilidad de alguna llovizna. También se esperan intervalos de nubosidad baja en otras zonas del norte peninsular, además del Estrecho y Alborán. Por la tarde podrán aparecer nubes de evolución en regiones del centro, sur y este, principalmente en áreas de montaña.

La jornada además podrá comenzar con bancos de niebla matinales en Galicia y el Cantábrico, mientras que en el Estrecho y Alborán se esperan brumas costeras. Además, continuará la entrada de calima en Canarias y, en menor medida, en el suroeste peninsular.

El viento será flojo de componente oeste en la mayor parte de la Península, del norte en el Cantábrico y de levante en el Estrecho y el Mediterráneo. En Canarias soplará el alisio moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas.

06/09 18:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, vientos, tormentas y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas seguirán en valores elevados para la época en la mayor parte del país. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos, mientras que en el Guadalquivir se podrán alcanzar los 40 grados. Las máximas bajarán en el bajo Ebro, Cataluña, Menorca y el Cantábrico, con descensos notables, de más de seis grados, e incluso extraordinarios, superiores a los diez, en el extremo oriental de esta última zona. En cambio, las máximas subirán en Canarias, Alborán y el interior este peninsular.

Por su parte, las mínimas descenderán en la mitad norte y variarán poco en general en el resto del territorio. Se esperan noches tropicales, con temperaturas mínimas superiores a los 20 grados en amplias zonas de la mitad sur y el nordeste peninsular, y por encima de los 25 grados en los litorales mediterráneos y Canarias.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan registros de entre 24 y 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 24 y 32 grados. En el conjunto del archipiélago, las máximas tenderán a subir.