El tiempo da un vuelco: lluvias fuertes y desplome térmico de hasta 10 grados

La jornada de este miércoles 9 de septiembre estará marcada por la inestabilidad en buena parte del norte y por la presencia de chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares, el sureste peninsular y Cataluña. Las precipitaciones más intensas podrán estar acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, mientras que en Cataluña se esperan acumulados importantes y no se descarta que las tormentas alcancen intensidad torrencial.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afecta a varias comunidades por distintos fenómenos meteorológicos. Andalucía presenta avisos por precipitaciones y tormentas. En Aragón, el aviso corresponde al viento. Por su parte, en Baleares se contemplan avisos por risagas, fenómenos costeros, viento, precipitaciones y tormentas. Cantabria cuenta con aviso por precipitaciones. En Cataluña, los avisos afectan a precipitaciones, tormentas, viento y fenómenos costeros, en línea con la situación de inestabilidad prevista para la comunidad. La Región de Murcia presenta avisos por temperaturas, precipitaciones y tormentas, mientras que en la Comunidad Valenciana los avisos corresponden a precipitaciones y tormentas.

Durante la primera mitad del día, el paso del frente dejará una situación de inestabilidad en el tercio norte, con predominio de cielos nubosos o cubiertos. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas en la mitad norte y Extremadura, mientras que Cataluña concentrará los fenómenos más adversos, con tormentas y chubascos muy fuertes, incluso de intensidad torrencial, acompañados de granizo y con acumulados importantes.

Estas tormentas continuarán durante las horas centrales en Cataluña y, por la tarde, se extenderán o aparecerán en Baleares, el sureste peninsular y, en menor medida, el sur del sistema Ibérico, otros puntos del sur de Castilla-La Mancha y el este de Andalucía. En estas zonas, los chubascos podrán estar acompañados de rachas de viento muy fuertes.

En el resto de la Península, la situación será más estable. En el oeste predominarán los cielos poco nubosos, mientras que en el este y el sur habrá intervalos de nubes medias. También serán probables las brumas matinales en zonas altas del norte peninsular y en Baleares.

El viento será de componente norte en casi toda la Península, con intensidad floja o moderada. En el sur y Alborán predominará el viento del oeste. Además, son probables las rachas muy fuertes de cierzo en el valle del Ebro y de tramontana en el Ampurdán y Baleares. Estas condiciones de viento se sumarán a la situación de inestabilidad prevista en diferentes puntos del territorio.

⚠️ MIÉRCOLES 9 | Situación potencialmente muy adversa en el área mediterránea peninsular y Baleares. ⛈️ Chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes, con posibles inundaciones. ➡️ Puede haber daño a infraestructuras por el viento y el granizo. 🧵 Sigue el hilo para + info pic.twitter.com/rAARYb5Zwo — AEMET (@AEMET_Esp) September 8, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península y Baleares. Las bajadas serán notables, de más de seis grados, y en amplias zonas del nordeste peninsular podrán ser extraordinarias, superiores a diez grados. Las temperaturas mínimas también bajarán, con descensos notables en el sistema Ibérico y los Pirineos y de forma menos acusada en el resto. A pesar de este descenso, se mantendrán las noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, en el sur de la Península y en el Mediterráneo.

Solo se esperan aumentos de las temperaturas máximas en los litorales de Alborán y del sureste y en el oeste de Galicia. Los valores superiores a 35 grados se limitarán a puntos del Guadalquivir, Alborán, Murcia y Canarias. En este contexto, las temperaturas altas seguirán siendo uno de los elementos destacados en Canarias y Murcia, frente al descenso generalizado previsto en buena parte de la Península y Baleares.

En Canarias, las temperaturas se mantendrán altas durante la jornada. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre 24 y 28 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre 24 y 32 grados.