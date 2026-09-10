Vuelve el calor a España tras las tormentas por la llegada de una cresta sahariana

El inicio de este jueves estará marcado por la inestabilidad en la vertiente mediterránea. Las lluvias, las tormentas, el intenso oleaje y las fuertes rachas de viento pondrán en aviso a distintas zonas de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, según la última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Cataluña mantiene activado el aviso amarillo por fenómenos costeros y viento en la provincia de Gerona. En la Comunidad Valenciana, el mismo nivel de riesgo afectará a Alicante y Valencia, donde las precipitaciones serán las principales protagonistas. Baleares tampoco escapará a esta situación, con avisos amarillos por oleaje en todas sus islas.

Pese a esta situación en el tercio este, la Aemet prevé una jornada de estabilidad en la mayor parte del territorio nacional. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán aparecer algunos intervalos de nubes altas sin consecuencias relevantes. La inestabilidad, no obstante, persistirá durante las primeras horas en el este peninsular y Baleares.

Así, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormentas en distintas comarcas de Almería, la Región de Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana y las islas Pitiusas. Las precipitaciones podrán ser fuertes y alcanzar puntualmente una intensidad muy fuerte.

A medida que avance la jornada, la nubosidad tenderá a disiparse y los cielos quedarán mayormente despejados, aunque todavía podría producirse algún chubasco muy aislado. También se esperan intervalos nubosos en Galicia y la cornisa cantábrica, así como en el área del Estrecho y el mar de Alborán, donde no se descarta alguna precipitación ocasional y débil.

En Canarias, predominarán los cielos nubosos en la vertiente norte, con posibles lloviznas débiles, mientras que el resto del archipiélago mantendrá cielos poco nubosos o despejados. También podrán aparecer bancos de niebla matinales dispersos en zonas del norte y el sureste peninsular y en el prelitoral mediterráneo. La calima en altura continuará presente en Canarias, aunque irá remitiendo progresivamente.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán, con bajadas localmente notables en el área de Alborán, el sureste peninsular y ambos archipiélagos. En cambio, subirán en la mitad norte de la Península, especialmente en las zonas de montaña. Las mínimas también bajarán en buena parte del país, aunque se mantendrán las noches tropicales en puntos del litoral mediterráneo y el bajo Guadalquivir. Por último, la tramontana soplará con intervalos fuertes en el norte de Baleares y alcanzará rachas muy violentas en el Ampurdán.

Una cresta sahariana

El descenso de las temperaturas ha dejado en las últimas horas un ambiente claramente otoñal en amplias zonas del interior y del norte peninsular. Este jueves, la bajada térmica se extenderá también al sureste, mientras que en las comunidades del tercio septentrional se producirán importantes ascensos, que podrán ser localmente extraordinarios.

Sin embargo, este episodio de temperaturas otoñales tendrá una duración muy corta. En los próximos días, el calor volverá a ganar protagonismo y España quedará bajo la influencia de una cresta sahariana que traerá de nuevo un ambiente propio del pleno verano, con temperaturas anormalmente elevadas para estas fechas.