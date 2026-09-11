Vuelve el tiempo veraniego a España: cielos despejados y temperaturas de hasta 36 grados

La jornada de este viernes marca un punto de inflexión en el panorama meteorológico nacional, dando paso a una situación de gran estabilidad atmosférica. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la aproximación de un potente centro de altas presiones desde el oeste peninsular será el factor determinante que garantizará cielos poco nubosos o completamente despejados en la inmensa mayor parte de la geografía nacional y en el archipiélago balear.

No obstante, esta bonanza meteorológica presentará algunas excepciones muy localizadas en el extremo norte del país. La influencia del paso de la cola de un frente atlántico, aunque con escasa actividad, provocará la aparición de intervalos nubosos durante las primeras horas en el tercio norte de Galicia y en diversas zonas del área cantábrica. A medida que avance la jornada, la tendencia general será la apertura de grandes claros hasta quedar un cielo despejado.

En otras zonas del territorio, como el alto Ebro, la vertiente mediterránea y los interiores del cuadrante sureste, los ciudadanos amanecerán con intervalos de nubosidad baja matinal y posibles bancos de niebla. Este fenómeno será transitorio, disipándose con rapidez gracias a la acción del sol. Por su parte, el área del Estrecho sí experimentará una nubosidad más persistente que podría derivar en alguna precipitación de carácter débil y puramente ocasional. En el archipiélago canario, las lluvias débiles quedarán restringidas al norte de las islas de mayor relieve antes de remitir.

☀️ La próxima semana se presenta con condiciones plenamente veraniegas: temperaturas altas para la época del año y muy pocas lluvias. Predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/d5kgYUn163 — AEMET (@AEMET_Esp) September 11, 2026

Suben las temperaturas

El aspecto más destacado del día será la notable escalada en los termómetros en la mayor parte de la Península y Baleares. Este repunte térmico dejará valores plenamente estivales, especialmente en la mitad sur peninsular. El valle del Guadalquivir volverá a presentar jornadas calurosas, superando con holgura la barrera de los 35 grados en las horas centrales del día. De hecho, Badajoz y Córdoba se coronarán como las capitales más cálidas de la jornada, alcanzando los 36 grados, seguidas de cerca por Sevilla con 35 grados.

Este calor meridional contrastará con el ambiente mucho más suave del tercio norte peninsular, donde los valores se mantendrán estancados o con ligeras variaciones. Ciudades como San Sebastián disfrutarán de unas máximas de 22 grados, mientras que Oviedo, Santander y Vitoria apenas registrarán 23 grados. En Canarias, la tónica general será un ligero descenso térmico a lo largo del día.