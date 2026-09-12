El calor vuelve a ser protagonista: más de 35 grados y noches tropicales

La estabilidad atmosférica predomina este sábado en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones en amplias zonas del país. La jornada mantiene así el ambiente tranquilo, aunque todavía aparecen algunos fenómenos locales en determinadas áreas del litoral y en el entorno del Estrecho.

En concreto, se observan intervalos nubosos en el área del Estrecho y Melilla, donde son probables algunas lluvias débiles y ocasionales. También se mantienen algunas nubes en regiones del este peninsular, con una baja probabilidad de chubascos aislados, principalmente en puntos del litoral.

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Las nubes matinales van desapareciendo

Durante las primeras horas del día aparecen intervalos de nubes bajas en Galicia, el área cantábrica y el alto Ebro, acompañados en algunos puntos de bancos de niebla matinales. La nubosidad pierde presencia conforme avanza la jornada y los claros se imponen en estas zonas.

En el resto de la Península y en Baleares predominan los cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, se mantienen los cielos nubosos o con intervalos de nubes en las zonas norte de las islas montañosas, mientras que el resto del archipiélago presenta un tiempo más despejado. Además, aparece calima en altura.

Más calor y más de 35 grados

Las temperaturas mantienen una tendencia ascendente en buena parte del país. Los termómetros suben especialmente en Canarias, el extremo oeste peninsular, el área cantábrica, el alto Ebro y buena parte de Andalucía, mientras que en otras zonas apenas experimentan cambios.

El calor vuelve a ser protagonista en el sur. Los 35 grados se superan en algunas depresiones de la vertiente atlántica meridional, en una jornada que deja valores elevados para estas fechas. Las temperaturas mínimas permanecen sin grandes cambios o registran ligeros ascensos, más destacados en la Meseta Sur.

Además, continúan las noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados en puntos del litoral mediterráneo sur, el bajo Guadalquivir y los dos archipiélagos.

Viento fuerte

El viento también marca algunas diferencias según el área. En Canarias sopla el alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes, mientras que el Estrecho registra levante fuerte, también con probables rachas muy fuertes.

En los litorales del Cantábrico y del sureste peninsular predomina el viento del este y nordeste, de intensidad moderada. También pueden darse intervalos fuertes en el litoral norte de Galicia y en Alborán. La tramontana, por su parte, sopla moderada en el Ampurdán y Baleares, aunque tiende a amainar. En el resto del territorio predominan los vientos flojos, con componente este y norte en buena parte del país.