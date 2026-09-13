El calor se intensifica este domingo en España y los termómetros superarán los 35 grados

El tiempo estable vuelve a ser el protagonista este domingo en España, con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones en la mayor parte del territorio. La jornada transcurre con pocas novedades meteorológicas, aunque todavía aparecen algunas nubes bajas y nieblas en puntos del norte y el este peninsular.

En estas zonas se registran intervalos de nubosidad baja durante las primeras horas, con probables bancos de niebla matinales. La nubosidad tiende a disiparse y deja paso a cielos más despejados conforme avanza el día.

La principal excepción a esta situación de estabilidad se localiza en el área del Estrecho y Melilla, donde la nubosidad baja resulta más persistente y existe probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional.

En Baleares predominan los intervalos moderados de viento del norte, mientras que Canarias presenta intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos o despejados en el resto. El archipiélago mantiene además la presencia de calima en altura.

Las temperaturas suben en toda España

El aspecto más destacado de la jornada es el ascenso generalizado de las temperaturas. Los termómetros aumentan de forma moderada en la mitad norte peninsular y en las zonas altas de Canarias, mientras que en el resto los incrementos son más ligeros.

El calor se intensifica especialmente en el sur. Los 35 grados se superan en amplias zonas de la vertiente atlántica meridional, sin descartar que también se alcance esta cifra en puntos del Miño.

Las temperaturas nocturnas también mantienen valores elevados. Se registran noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados en zonas de la vertiente atlántica sur, los litorales del Mediterráneo meridional y los dos archipiélagos.

El viento sopla con fuerza en algunas zonas. El levante es fuerte en el Estrecho y presenta rachas muy fuertes, mientras que los litorales del Cantábrico y del sureste peninsular registran viento moderado de componente este y nordeste.