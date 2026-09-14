El sofocante calor pone en aviso a seis comunidades y azota Canarias

La estabilidad atmosférica predominará durante la jornada, con cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país y ausencia de precipitaciones. De hecho, el tiempo estará marcado principalmente por las temperaturas elevadas, especialmente en zonas del interior de Galicia, el suroeste peninsular y las islas orientales de Canarias. Estos valores altos podrán extenderse también a otros puntos del interior de la Península.

Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos activos por altas temperaturas durante la jornada en Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Galicia. En Andalucía, los avisos además afectan a fenómenos relacionados con el viento y el estado de la mar.

En la primera mitad del día, el viento de levante soplará con especial intensidad en Cádiz, donde se esperan rachas muy fuertes. Esta situación también afectará al Estrecho, con un viento fuerte que tenderá a amainar conforme avance la jornada. En el resto de las zonas donde predominen los vientos de componente este y nordeste también se prevé una evolución hacia una menor intensidad.

Los cielos permanecerán poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio. La excepción estará en algunas áreas donde aparecerán intervalos de nubes bajas, principalmente en el área del Estrecho, Melilla y el norte de Galicia. También podrán registrarse nubes en puntos del área cantábrica, la fachada oriental y Baleares. En estas zonas serán probables algunos bancos de niebla matinales dispersos, que tenderán a desaparecer posteriormente.

En Galicia, la situación podrá cambiar al final del día en las costas atlánticas. Se prevé un aumento de la nubosidad, con posibilidad de que se formen brumas y nieblas costeras. En el resto de la comunidad, las temperaturas tendrán una evolución desigual, con un ascenso previsto en el nordeste y el área cantábrica y algunos descensos en puntos del oeste gallego.

En cuanto al viento, además de las rachas muy fuertes previstas en el Estrecho durante la primera parte del día, habrá viento moderado de componente este y nordeste en los litorales de Alborán, el sureste peninsular, el Cantábrico y el norte de Galicia. En todos estos sectores tenderá a perder intensidad. En el resto predominará un viento flojo, con componentes este y sur, aunque se registrarán intervalos moderados en los litorales del Levante.

🌡 Vuelve el calor. No se alcanzarán temperaturas tan altas como las de comienzos de septiembre, pero a partir del domingo serán en muchas zonas entre 5 y 10 °C superiores a las normales para estas fechas. Las condiciones veraniegas comenzaron en primavera y continúan en otoño. pic.twitter.com/nRoUGcL32a — AEMET (@AEMET_Esp) September 10, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas subirán en la mitad nordeste peninsular y en los archipiélagos. El ascenso podrá ser localmente notable en el nordeste de Galicia y el área cantábrica. En el resto del territorio se esperan pocos cambios, aunque también se producirán algunos descensos en puntos del oeste de Galicia y de Alborán.

El calor será especialmente acusado en la vertiente atlántica sur. Los valores máximos superarán los 35 grados en amplias zonas de esta área, mientras que en las islas orientales de Canarias también se alcanzarán temperaturas por encima de ese umbral. No se descarta que los 35 grados se superen de manera local en Galicia y en las depresiones del nordeste y del Cantábrico.

Las temperaturas mínimas aumentarán en el tercio norte de la Península, mientras que en el resto se esperan pocos cambios. Durante la noche se mantendrán valores elevados en diferentes zonas. Habrá noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados, en áreas del cuadrante suroeste, así como en los litorales del Mediterráneo sur y en los archipiélagos.

El archipiélago canario tendrá nubes bajas matinales en los litorales, con tendencia a cielos poco nubosos. La calima estará presente y podría alcanzar concentraciones significativas en las islas orientales. Las temperaturas máximas serán elevadas, con posibilidad de superar los 35 grados en las islas orientales. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan entre 23 y 29 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los valores oscilarán entre 24 y 33 grados.