España se divide: calor asfixiante en 7 comunidades y notable desplome térmico en el norte

La situación meteorológica de este martes estará marcada por el predominio de las altas presiones, que favorecerán un ambiente estable en buena parte de España. Los cielos permanecerán poco nubosos o despejados en numerosas zonas y no se esperan precipitaciones generalizadas. Sin embargo, el calor y el viento serán los principales protagonistas en distintos puntos del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la Comunidad de Madrid.

El tiempo estable dominará gran parte de la Península, aunque se producirán algunas excepciones en el extremo norte y en determinados puntos del litoral. Por ejemplo, en el norte de Galicia y el Cantábrico, el paso de la cola de un frente y el cambio de viento provocarán un aumento de la nubosidad. Los cielos acabarán nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles.

También se prevén cielos nubosos en la costa oeste de Galicia, donde la presencia de nubosidad baja podría ir acompañada de brumas o nieblas costeras. En el Estrecho y Melilla se esperan intervalos nubosos que tenderán a despejar.

En el resto del territorio peninsular, la estabilidad será la nota predominante, con cielos poco nubosos o despejados. Las condiciones atmosféricas favorecerán un ascenso de las temperaturas en amplias zonas, especialmente en las regiones mediterráneas y del interior este.

El viento soplará de forma moderada de levante en el Estrecho y de componente norte en Canarias. En el Cantábrico y Galicia predominarán los vientos de componente norte y oeste, con intervalos fuertes en sus costas.

En el resto del territorio, el viento será generalmente flojo, aunque se esperan intervalos moderados en otras zonas del tercio norte y en los litorales de la fachada oriental. En el valle del Ebro, el cierzo soplará moderado y podrá registrar rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día.

En el mar de Alborán predominará la componente este, mientras que en el resto del Mediterráneo se impondrá el viento de componente sur. En las demás áreas, predominarán las componentes oeste y norte.

15/09 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias, tormentas, polvo en suspensión, temperaturas máximas y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas mostrarán un comportamiento desigual según las áreas. Se esperan descensos en los litorales del golfo de Cádiz y, de forma especialmente destacada, en Galicia y el Cantábrico. En estas últimas regiones, las bajadas serán notables en muchas zonas.

Por el contrario, predominarán los ascensos térmicos en el resto del país. Las subidas serán más acusadas en las regiones mediterráneas y en el interior oriental. El calor será especialmente intenso en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro, donde se prevén temperaturas máximas elevadas.

También se podrán superar los 35 grados en zonas de Canarias y en el interior de la vertiente atlántica sur y del tercio nordeste, así como localmente en otros puntos del interior este peninsular. El episodio de temperaturas elevadas podrá extenderse a otras zonas del interior.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se espera un descenso en Galicia, mientras que en el resto del territorio predominarán los ascensos. Las noches tropicales, con registros que no bajarán de los 20 grados, estarán presentes en el cuadrante suroeste peninsular, los litorales mediterráneos y los archipiélagos. En algunos puntos de Canarias, las mínimas podrían mantenerse por encima de los 25 grados.

En Canarias se mantendrán los cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán aparecer algunas nubes bajas matinales en el litoral. La calima afectará a las islas más orientales y podría presentar concentraciones significativas. Las temperaturas serán elevadas, especialmente en las islas orientales, donde podrán superarse los 35 grados. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas de entre 25 y 29 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 26 y 35 grados.