Tormentas, granizo y bajada extraordinaria de las temperaturas: el tiempo para este miércoles

La llegada de aire frío en altura y de un frente en superficie dejará este miércoles una jornada inestable en el Cantábrico y en el tercio este de la Península. La situación estará marcada por el desarrollo de chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes, con acumulados importantes en varias zonas y posibilidad de fenómenos adversos asociados, como granizo y rachas de viento muy fuertes.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestra avisos activados durante la tarde en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana por lluvias y tormentas.

De hecho, durante la primera mitad del día, el Cantábrico tendrá cielos nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles. A medida que avance la jornada, la nubosidad de evolución favorecerá la aparición de chubascos y tormentas en distintos puntos del este peninsular y Baleares.

Los episodios de mayor intensidad se esperan en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Teruel, el este de Castilla-La Mancha, el este de los sistemas Béticos y Mallorca. En estas áreas, las precipitaciones podrán dejar acumulados importantes. Además, es probable que las tormentas estén acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes.

El granizo podría alcanzar un tamaño puntualmente grande en la Comunidad Valenciana y Teruel, donde también existe la posibilidad de rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas. La situación será especialmente inestable durante la tarde, coincidiendo con el crecimiento de la nubosidad de evolución.

En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Solo se esperan algunas nubes bajas en la meseta norte y en el litoral de Alborán, aunque tenderán a desaparecer. En el Estrecho también serán probables las brumas y los bancos de niebla durante las primeras horas del día.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. En la mitad norte peninsular soplará de componente norte, con intensidad moderada. En el valle del Ebro se esperan rachas muy fuertes de cierzo, mientras que en las zonas expuestas del Ampurdán habrá también rachas muy fuertes de tramontana.

En la mitad sur de la Península, el viento será flojo a moderado de componente sur. En el área mediterránea predominará el viento de levante, flojo. La combinación de las condiciones atmosféricas y el viento acompañará una jornada de cambios significativos respecto a las temperaturas.

⚠️ Lluvias y tormentas muy fuertes en el área mediterránea peninsular el miércoles y en Baleares la madrugada del jueves. ⛈️ Chubascos intensos: posibles inundaciones. 🧊 Granizo de gran tamaño. 💨 Rachas muy fuertes de viento. Situación potencialmente muy adversa. 1/4 pic.twitter.com/onlQwFsVhO — AEMET (@AEMET_Esp) September 15, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas descenderán prácticamente en todo el territorio, salvo en el litoral de Alborán, donde podrían experimentar un ligero ascenso. Los descensos serán notables en la mitad norte, con bajadas de más de seis grados, e incluso extraordinarios, superiores a diez grados, en el alto Ebro, la Ibérica norte y Castilla y León. Las temperaturas mínimas también bajarán de forma generalizada, excepto en el sureste y Baleares, donde se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente.

En Canarias se mantendrán las temperaturas altas, con valores de entre 24 y 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de entre 26 y 33 grados en Santa Cruz de Tenerife. En las islas se esperan intervalos de nubes en la vertiente norte y cielos despejados en la sur. Además, se mantiene la presencia de calima. El alisio soplará moderado, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas.