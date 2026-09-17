El sureste peninsular y Baleares, en alerta por tormentas, granizo y lluvias torrenciales

La presencia de aire frío en altura dejará una jornada marcada por la inestabilidad en Baleares y el sureste peninsular, donde se esperan chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes. Las precipitaciones afectarán especialmente a Baleares, Albacete y zonas aledañas, la Comunidad Valenciana, Murcia y el este de Andalucía. En estas áreas, los episodios más intensos se concentrarán durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con posibilidad de que las tormentas estén acompañadas de granizo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana por precipitaciones y tormentas, mientras que en Baleares también aparece un aviso por fenómenos costeros.

De hecho, en los litorales de las regiones del sureste peninsular pueden registrarse acumulados importantes de precipitación en poco tiempo. Además, no se descarta que la intensidad de las lluvias llegue a ser torrencial. La situación será especialmente inestable durante las primeras horas de la jornada, aunque los chubascos y las tormentas podrán continuar a partir del mediodía.

En Baleares, las tormentas estarán acompañadas de rachas de viento muy fuertes. A lo largo de la jornada, las precipitaciones podrán persistir en las áreas afectadas, aunque con una intensidad menor que durante las primeras horas. También podrán aparecer tormentas en los sistemas Béticos y sus zonas aledañas a partir del mediodía.

El panorama meteorológico será diferente en otras zonas de la Península. En el Cantábrico, los cielos estarán nubosos o cubiertos y se espera la llegada de un frente a últimas horas del día, que dejará precipitaciones débiles. En el resto de la Península predominarán los cielos despejados o con nubes altas.

También serán probables las brumas y los bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y en el Estrecho. En Canarias, la calima empezará a remitir, aunque la situación de nubosidad será diferente según la vertiente de las islas. En la vertiente norte se prevén cielos nubosos, mientras que en la vertiente sur estarán poco nubosos.

El viento será moderado en los litorales. En el Cantábrico y Galicia soplará de componente noroeste, mientras que en el Ampurdán y Menorca se espera tramontana. En el resto del litoral mediterráneo predominará el viento de componente este y en el golfo de Cádiz será de componente suroeste. En el interior, el viento será flojo o moderado, de componente norte en la mitad norte y de componente sur en la mitad sur.

⚠️ Miércoles y jueves: chubascos y tormentas muy fuertes en el este peninsular y Baleares. ⛈️ La intensidad y persistencia de las lluvias pueden causar inundaciones y riadas locales. 🟠 Peligro importante en Cataluña, sur de Aragón, C. Valenciana y Baleares. ¡Mucha precaución! pic.twitter.com/mTmLoapMRP — AEMET (@AEMET_Esp) September 16, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas bajarán en la mitad sur de la Península, la meseta norte, el litoral mediterráneo, los archipiélagos, Ceuta y Melilla. El descenso será notable en el cuadrante sureste peninsular. En el resto del territorio, las máximas subirán o se mantendrán sin cambios. Las temperaturas mínimas bajarán en todo el país, salvo en Badajoz y Huelva, donde subirán. Además, se esperan heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

En Canarias se prevén cielos nubosos en la vertiente norte y poco nubosos en la sur. El viento será del norte y moderado, con algunas rachas muy fuertes en zonas expuestas. La calima empezará a remitir. Las temperaturas se situarán entre los 24 y los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 24 y los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife.