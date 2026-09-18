Alerta naranja en Baleares y fuertes tormentas en el Mediterráneo este viernes

La inestabilidad marcará la jornada de este viernes en Baleares y en la fachada oriental de la Península, con probabilidad de chubascos fuertes en los litorales de Cataluña, las sierras del sureste peninsular y, especialmente, en Mallorca e islas Pitiusas. En estas últimas zonas, las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes, con acumulados significativos y acompañadas de tormentas durante la primera mitad del día.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos meteorológicos en varias comunidades. En Andalucía figura aviso amarillo por lluvias, en Baleares el aviso alcanza nivel naranja por fenómenos relacionados con lluvia y tormentas. Por su parte, en Cataluña mantiene aviso amarillo por lluvias, mientras que la Región de Murcia cuenta con avisos amarillos por lluvias y tormentas. En la Comunidad Valenciana también aparece aviso amarillo por lluvias.

La situación será especialmente inestable en Baleares y en el litoral oriental peninsular durante la primera mitad del día. Se esperan cielos nubosos y chubascos que podrán ser fuertes en los litorales de Cataluña y, sobre todo, en Mallorca e islas Pitiusas. En estos territorios, las precipitaciones podrán alcanzar intensidad muy fuerte de forma local, dejar acumulados significativos y estar acompañadas de tormentas.

También podrá producirse algún chubasco aislado en otros puntos del litoral este peninsular durante las primeras horas. Posteriormente, la tendencia general será hacia una disminución de la nubosidad, con predominio de cielos poco nubosos.

En el extremo norte de la Península se mantendrán los cielos nubosos o cubiertos. Un frente dejará precipitaciones débiles en el área cantábrica, mientras que en el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes altas.

Por la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en zonas del interior del sur peninsular y en las montañas del resto. En el entorno de las Béticas se esperan chubascos, con probabilidad de que sean localmente fuertes en su extremo oriental.

La jornada también estará marcada por la posible aparición de bancos de niebla matinales en distintas zonas. Podrán formarse en regiones del cuadrante sureste peninsular y, de manera aislada, en otras áreas del prelitoral mediterráneo y del norte peninsular.

El viento soplará moderado del norte en los archipiélagos y en los litorales de Galicia y de la fachada oriental peninsular. Se esperan algunos intervalos fuertes en el Ampurdán y en la costa gallega, mientras que en Canarias podrán ser especialmente destacados. En el Estrecho y Alborán predominará el viento de levante moderado.

En el resto de la Península, el viento será flojo y predominará la componente norte en la mitad septentrional y la este en la mitad sur. Además, se esperan intervalos moderados de cierzo en el Ebro y de viento del nordeste en la meseta Norte.

17/09 16:30 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas aumentarán de forma ligera a moderada en la Península, mientras que permanecerán sin cambios en Baleares y descenderán en Canarias. Las mínimas tendrán pocos cambios en general, aunque subirán en el Estrecho y en las montañas del oeste y noroeste, mientras que podrán bajar en las zonas bajas de Extremadura. También existe la posibilidad de heladas débiles en las cumbres del Pirineo.

En Canarias predominarán los cielos nubosos, con lluvias débiles en las zonas norte e intervalos nubosos en el resto. El viento será moderado del norte, con algunos intervalos fuertes. Las temperaturas se situarán entre los 22 y los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 22 y los 29 grados.