España se divide el sábado: altas presiones frente a los avisos por tormenta en el sureste

La estabilidad será la situación predominante este sábado en buena parte de España, bajo la influencia de las altas presiones. Los cielos poco nubosos o despejados dominarán la mayor parte del país, aunque se mantendrán algunas zonas con mayor nubosidad y posibilidad de precipitaciones. Los fenómenos más destacados se localizarán en el tercio sureste peninsular y en las islas Pitiusas, donde podrán producirse chubascos acompañados de tormenta.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestra avisos en Andalucía por fenómenos costeros y vientos y la Comunidad Valenciana por lluvias. En Andalucía aparecen avisos durante buena parte de la jornada, mientras que en la Comunidad Valenciana se mantienen en las horas centrales del día.

En el tercio sureste de la Península y en las islas Pitiusas predominarán los cielos nubosos o con intervalos nubosos. En estas áreas se esperan chubascos acompañados de tormenta, con una probabilidad mayor de que sean fuertes en el entorno del cabo de la Nao. En este punto podrán registrarse acumulados significativos. La posibilidad de que los chubascos alcancen intensidad fuerte no se descarta tampoco en otros puntos del litoral sureste y de las Pitiusas.

En el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Durante las primeras horas podrán aparecer intervalos de nubes bajas en algunas regiones del extremo norte peninsular, mientras que a lo largo del día se desarrollarán nubes de evolución en zonas de montaña.

El Estrecho y Alborán presentarán intervalos nubosos, con probables precipitaciones débiles y aisladas. En estas mismas zonas el viento será uno de los elementos más destacados de la jornada, ya que soplará levante con intervalos fuertes y serán probables las rachas muy fuertes, especialmente en el Estrecho.

También podrán aparecer bancos de niebla durante las primeras horas del día. Se esperan principalmente en regiones del norte y del sureste peninsular, así como en los prelitorales de Alborán. Estas nieblas serán de carácter matinal y se sumarán a los intervalos de nubes bajas previstos en distintas zonas.

El viento será de levante, con intervalos fuertes en Alborán y el Estrecho, donde podrán producirse rachas muy fuertes. También soplará viento moderado del este en los litorales del Cantábrico. En los litorales de Galicia y del sureste peninsular, así como en el Ampurdán y en ambos archipiélagos, predominarán los vientos del norte y nordeste. En el resto del país el viento será flojo, con predominio de la componente este.

Predicción para el resto de la semana: Hoy y mañana: en el sureste peninsular, Ibiza, Formentera y Mallorca, chubascos de fuerte o muy fuerte intensidad, acompañados de tormenta, rachas de viento muy fuertes y granizo. El viernes también se esperan en el litoral catalán.

🧵[1/2] pic.twitter.com/KgNZD2FCrH — AEMET (@AEMET_Esp) September 17, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas subirán en la mayor parte del país. El ascenso será, en general, ligero en los archipiélagos y en la mitad sur peninsular, mientras que tendrá una intensidad moderada en la mitad norte. En puntos de Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro, el aumento podrá ser localmente notable.

El calor será especialmente relevante en algunas zonas del suroeste peninsular, donde las temperaturas podrán superar los 35 grados en las depresiones. En cuanto a las mínimas, descenderán en el Cantábrico, el alto Ebro y los Pirineos, mientras que subirán en buena parte de la vertiente atlántica y en Baleares. En el resto se esperan pocos cambios.

Además, se prevén noches tropicales en algunos puntos del litoral mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir. En las cumbres del Pirineo podrán registrarse posibles heladas débiles.

En Canarias se esperan cielos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto habrá intervalos nubosos, con tendencia a abrirse claros. El viento será del norte y nordeste.