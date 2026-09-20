Vuelven las noches tropicales y los termómetros superarán los 35 grados en el sur de España

La situación meteorológica se mantendrá estable y estará dominada por las altas presiones en la mayor parte del país. Los cielos poco nubosos o despejados serán la tónica general, aunque durante las primeras horas del día aparecerán intervalos de nubes bajas en distintas zonas del extremo norte peninsular, el Mediterráneo sur y el interior del sureste.

La nubosidad será algo más persistente en el Estrecho, Alborán y algunos litorales del sureste peninsular. En estas áreas existe una baja probabilidad de que se produzcan precipitaciones débiles y dispersas. No se esperan, por tanto, cambios importantes en el panorama general de estabilidad que dominará la jornada.

En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las nubes bajas tendrán un carácter principalmente matinal y afectarán a las zonas señaladas, mientras que la mayor parte del territorio permanecerá sin precipitaciones.

La jornada comenzará también con posibles bancos de niebla en algunas regiones. Podrán aparecer en el norte y sureste peninsular, así como de forma aislada en otras áreas del prelitoral mediterráneo. Estas nieblas se sumarán a los intervalos de nubosidad baja previstos durante las primeras horas.

El viento soplará moderado de componente este en el Cantábrico y en los litorales del sur peninsular. En Alborán habrá intervalos fuertes y en el Estrecho son probables las rachas muy fuertes, por lo que el viento será uno de los fenómenos más destacados en esta zona.

En los litorales del sureste peninsular soplará viento del norte y nordeste, con intensidad moderada. También podrán registrarse intervalos fuertes en los litorales de Galicia. En los archipiélagos, el viento será de flojo a moderado.

En el resto del territorio se espera viento flojo, con predominio de la componente este. De esta forma, el panorama meteorológico estará marcado por la estabilidad atmosférica, la escasez de precipitaciones y el aumento de las temperaturas en buena parte de la mitad norte peninsular.

Fin de semana: predominio de sol y sin precipitaciones significativas, salvo el sábado en el litoral levantino con algunos chubascos de fuerte intensidad. 🌡️Subida notable de temperaturas el fin de semana, más propias de finales de mes de agosto y continuarán la semana próxima. pic.twitter.com/Tph9EPKBlp — AEMET (@AEMET_Esp) September 17, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas aumentarán en la mitad norte peninsular, mientras que en el resto del país se mantendrán con pocos cambios. El ascenso térmico será especialmente relevante en algunas zonas, aunque la información disponible no concreta la intensidad de las subidas previstas en cada territorio.

El calor continuará siendo significativo en el suroeste peninsular. En las depresiones de esta zona es probable que se superen los 35 grados. Esta posibilidad tampoco se descarta en el Miño. Además, se esperan noches tropicales en zonas del Mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir, donde las temperaturas nocturnas permanecerán elevadas.

En Canarias predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de alguna lluvia débil y aislada en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto se esperan cielos poco nubosos. También existe la posibilidad de una entrada de calima en altura desde el este del Archipiélago. El viento será de flojo a moderado.