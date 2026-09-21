España entra en el otoño con tiempo de "pleno verano" y alertas por altas temperaturas

La situación meteorológica de este lunes estará marcada por la estabilidad generalizada, bajo el dominio de las altas presiones. Durante la jornada predominarán los cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país, aunque se esperan algunos intervalos de nubes bajas durante las primeras horas del día en distintas áreas del norte y del este peninsular, así como en Baleares y el oeste de Alborán. El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) marca avisos de nivel amarillo en Andalucía por fenómenos costeros, y en Cataluña y Galicia por altas temperaturas.

En Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro, Baleares, el Mediterráneo sur y el oeste de Alborán podrán aparecer nubes bajas matinales, que tenderán a desaparecer y dar paso a cielos más despejados. En Melilla y en el área del Estrecho existe una baja probabilidad de que se produzca alguna llovizna, aunque la tendencia general será también hacia una mayor estabilidad y menor presencia de nubosidad.

La jornada comenzará además con probables bancos de niebla en diferentes puntos del norte peninsular. Se esperan especialmente en el norte de Galicia, el área cantábrica y el alto Ebro, mientras que en Baleares también podrán aparecer. De forma más aislada, estas nieblas podrían afectar a algunos puntos del prelitoral mediterráneo.

El viento también tendrá protagonismo en algunas zonas. En Alborán soplará levante moderado, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el Estrecho, especialmente durante la madrugada, aunque la intensidad tenderá a disminuir posteriormente. Esta situación será especialmente destacable en Cádiz, donde podrán registrarse rachas muy fuertes durante las primeras horas.

En el Cantábrico soplará viento moderado de componente este, mientras que en Canarias y en los litorales del sureste y de Galicia predominarán los vientos del norte y nordeste. En estos últimos territorios podrán darse algunos intervalos fuertes. En el resto del país el viento será flojo, con predominio de las componentes norte y este.

También se esperan condiciones de viento moderado en otras zonas concretas. La tramontana podrá presentar intervalos moderados en el Ampurdán y el norte de Baleares, mientras que en el Ebro se prevén intervalos moderados de cierzo. En Canarias, además, existe la posibilidad de presencia de calima en altura.

🍂 En la semana en comienza el otoño astronómico (lo hará el día 23) el tiempo en España será de pleno verano. 🌡️ Ambiente muy cálido para la época: se alcanzarán 36-38 °C en valles del oeste peninsular. 🌂 Tiempo seco y estable: las precipitaciones serán muy escasas. pic.twitter.com/4QOjxpmnfH — AEMET (@AEMET_Esp) September 20, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán ascensos en la mitad norte de la Península, con especial incidencia en el nordeste y el noroeste. También subirán en los archipiélagos, con la posibilidad de aumentos notables en las medianías y zonas altas de Canarias. En el resto del territorio se esperan pocos cambios en los valores máximos.

El calor será especialmente destacable en algunas zonas. Es probable que se superen los 35 grados en las depresiones del suroeste peninsular, en determinados puntos de Galicia y en las zonas bajas de Cataluña. También se prevén temperaturas muy elevadas en el suroeste de Galicia y en áreas bajas del extremo nordeste.

En cuanto a las temperaturas mínimas, habrá pocos cambios en términos generales. Los ascensos serán predominantes en la mitad norte peninsular y Canarias, mientras que en el sureste se esperan descensos. En determinados puntos del litoral mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir se producirán noches tropicales.

En Canarias predominarán los intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto del archipiélago los cielos estarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas aumentarán y los ascensos podrán ser notables en las medianías y zonas altas. También se esperan aumentos en las temperaturas mínimas. En Las Palmas de Gran Canaria se registrarán temperaturas de entre 22 y 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 22 y los 31 grados.