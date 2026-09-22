El tiempo este martes: cielos despejados y hasta 36 grados en Galicia y Extremadura

La situación meteorológica de este martes estará marcada por la estabilidad generalizada, bajo el dominio de las altas presiones, que favorecerán cielos poco nubosos o despejados en buena parte del territorio. Las temperaturas continuarán siendo elevadas en distintos puntos, especialmente en el suroeste de Galicia, zonas bajas del cuadrante suroeste peninsular, Fuerteventura y el sur de Gran Canaria. En cuanto a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se mantiene el nivel amarillo por temperaturas máximas en Galicia y Extremadura, debido a valores que pueden alcanzar los 36 grados.

En el norte, los litorales de Galicia y Asturias serán las principales zonas donde aparezcan intervalos nubosos. En estos sectores también podrán registrarse brumas costeras. En el área del Estrecho y Alborán se esperan algunos intervalos de nubes bajas durante las primeras horas del día, con posibilidad de bancos de niebla aislados y una baja probabilidad de alguna llovizna en el Estrecho.

El viento también presentará diferencias según las zonas. En Alborán soplará levante moderado, mientras que en el Estrecho habrá intervalos fuertes. Canarias tendrá viento moderado de componente norte, al igual que el Ampurdán y el norte de Baleares. En los litorales de Galicia predominará el viento del nordeste.

En el resto del territorio se esperan vientos flojos, con predominio de las componentes norte y este. También podrán producirse intervalos moderados en otras zonas del litoral y en el valle del Ebro. La combinación de estabilidad atmosférica, cielos poco nubosos y temperaturas elevadas mantendrá unas condiciones meteorológicas marcadas por el tiempo estable en buena parte del país.

Predicción semanal: ➡️Predominio de sol, sin precipitaciones. ➡️Temperaturas máximas notablemente por encima de lo normal, más propias de verano. En los valles del Guadalquivir y Guadiana 36-38 ºC; en los del Ebro y Duero 32-34 ºC. pic.twitter.com/SphGDChMOv — AEMET (@AEMET_Esp) September 21, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán una ligera bajada en la mitad norte de la Península. Este descenso será más acusado en el extremo litoral de Galicia y en el este de Cataluña. En contraste, la mitad sur peninsular y Baleares registrarán ascensos generalmente ligeros, que serán más destacados en el cuadrante sureste.

El calor seguirá siendo uno de los principales elementos de la jornada. Se superarán los 35 grados en algunas zonas de la vertiente atlántica sur y también podrían alcanzarse estos valores en determinados puntos de Galicia, Fuerteventura y las medianías del sur de Gran Canaria.

Las temperaturas mínimas presentarán pocos cambios en la Península, mientras que en Canarias se esperan ascensos. Las máximas en el archipiélago, por su parte, tendrán pocos cambios.

En Canarias, las temperaturas máximas tendrán pocos cambios, mientras que las mínimas experimentarán ascensos. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se situarán entre los 23 y los 28 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 23 y los 32 grados.