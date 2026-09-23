España afronta una jornada estable y con temperaturas por encima de los 35 grados en varias zonas

España afronta una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas en buena parte del país. La situación meteorológica continuará dominada por las altas presiones. Los cielos estarán poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio y no se esperan precipitaciones, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En los litorales del extremo norte aparecerán intervalos nubosos y podrán formarse brumas costeras, que localmente afectarán a zonas del interior. También se esperan algunas nubes bajas durante las primeras horas del día en los litorales mediterráneos del sureste, el mar de Alborán y el Estrecho.
En Canarias habrá intervalos de nubes altas, probable calima en altura y no se descarta algún chubasco en la zona del Teide.
Viento de levante en el Estrecho
El viento soplará de levante moderado en el mar de Alborán y alcanzará intervalos fuertes en el Estrecho. En Canarias predominará el componente nordeste, que también será moderado en los litorales de Galicia, el Ampurdán y Baleares.
En el Cantábrico dominará el viento de componente norte. En el resto del país será generalmente flojo, con predominio de las componentes norte y este, aunque habrá intervalos moderados en algunas zonas del litoral y en el valle del Ebro.
Subida de las temperaturas máximas
Las temperaturas máximas subirán ligeramente en la mitad sur, así como en el alto Ebro y los Pirineos occidentales. Galicia, Extremadura y Andalucía se encuentran en alerta amarilla por altas temperaturas, llegando a alcanzar los 38 grados en Badajoz o los 37 en Ourense y Sevilla.
El ascenso térmico también será especialmente destacado en Canarias, con un aumento notable de las máximas en la mitad occidental de Lanzarote y Fuerteventura. Por ello, se encuentran activas alertas amarillas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En cambio, descenderán en zonas litorales y prelitorales del Cantábrico occidental y de la Comunidad Valenciana.
Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, aunque tenderán a descender en zonas bajas y a aumentar en las áreas de mayor altitud.