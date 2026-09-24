Cielos despejados y seis comunidades autónomas en alerta amarilla por temperaturas elevadas

La situación anticiclónica mantendrá esta jornada los cielos mayoritariamente despejados y la ausencia de precipitaciones en gran parte de España. Las únicas excepciones serán los litorales del extremo noroeste, donde aparecerán intervalos nubosos y posibles brumas costeras que podrían avanzar hacia el interior.

También se esperan algunas nubes bajas durante la mañana en Baleares, zonas costeras del Mediterráneo, Alborán y el Estrecho. En estos puntos no se descarta alguna llovizna.

En Canarias habrá intervalos de nubes altas y probable calima en altura. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tampoco descarta chubascos débiles en las islas occidentales, especialmente en Tenerife.

Viento de levante en el Estrecho

El viento soplará de levante con intensidad moderada en Alborán y tendrá intervalos fuertes en el Estrecho.

En Canarias predominarán los vientos moderados de componente este y nordeste. En el Mediterráneo norte y Baleares soplará del suroeste, mientras que en el Cantábrico y el litoral norte de Galicia será de este, girando después a oeste.

En el resto del país predominarán los vientos flojos, con componentes norte y este en la mitad oriental y sudoeste en la occidental.

Más de 35 grados en varias zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un ascenso de las temperaturas máximas en la mitad norte y en los interiores de Valencia. El aumento será especialmente notable en el Miño de Galicia, el interior del Cantábrico, zonas bajas del cuadrante suroeste y Canarias.

Predicción semanal: ➡Predominio de sol, sin precipitaciones. ➡Temperaturas máximas notablemente por encima de lo normal, más propias de verano. En los valles del Guadalquivir y Guadiana 36-38 ºC; en los del Ebro y Duero 32-34 ºC. pic.twitter.com/SphGDChMOv — AEMET (@AEMET_Esp) September 21, 2026

Los termómetros superarán los 35 grados con seis Comunidades Autónomas con alerta amarilla por temperaturas elevadas: Asturias, Extremadura, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Canarias. Entre las provincias en las que el termómetro alcanzará las mayores cifras se encuentran Badajoz (38º), Sevilla, Córdoba y Ourense (37º).

En cambio, las máximas bajarán de forma notable en el litoral occidental de Galicia. En el resto de la Península y Baleares habrá pocos cambios en las temperaturas mínimas.