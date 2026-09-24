El tiempo cambia drásticamente: lluvias generalizadas, frío y primeras nevadas

La llegada de las lluvias irá acompañada de una bajada generalizada de las temperaturas. El descenso será especialmente apreciable en las zonas del norte y oeste, aunque durante los primeros días todavía persistirá el calor en algunos puntos del sur.

Hasta entonces, el ambiente seguirá siendo muy cálido. Este jueves y viernes se mantendrán valores propios del verano, con máximas que podrían acercarse a los 40 grados en el valle del Guadalquivir. Sevilla, Córdoba y Badajoz volverán a situarse entre las zonas más cálidas.

El sábado será una jornada de transición. La nubosidad aumentará en Galicia y otras áreas del noroeste, con posibilidad de alguna lluvia débil, pero será el domingo cuando el frente avance hacia el interior y las precipitaciones ganen protagonismo.

A partir del lunes, el descenso térmico será mucho más evidente. En el Mediterráneo las máximas podrían quedar por debajo de los 30 grados, mientras que en la Meseta Norte las temperaturas mínimas podrían bajar de los 10 grados.

¿Cuándo llegará la nieve?

El descenso de las temperaturas también abre la puerta a las primeras nevadas en zonas de montaña. Los escenarios previstos apuntan a que, con la llegada de aire más frío durante los primeros días de la próxima semana, podrían aparecer las primeras precipitaciones de nieve en cotas altas, especialmente en los Pirineos.

De momento, la nieve quedaría restringida a zonas montañosas y no se espera una situación generalizada. La evolución dependerá de la intensidad del enfriamiento y de la posición definitiva de los frentes, por lo que habrá que seguir las próximas actualizaciones de los modelos.

La posibilidad de nieve supone uno de los signos más claros del cambio de patrón que se prepara para España. Tras semanas dominadas por el calor y la estabilidad, el ambiente podría adquirir características mucho más propias del otoño.

🌀 Una borrasca muy profunda traerá un cambio de tiempo importante a España. 🗞️ https://t.co/CC1gkhOpRA pic.twitter.com/HCLvoV44Pr — Meteored España (@MeteoredES) September 24, 2026

Más lluvias a finales de septiembre

El episodio podría no quedarse en las precipitaciones del domingo. Los modelos meteorológicos contemplan la posibilidad de que una profunda borrasca situada al oeste de la Península se intensifique entre el lunes y el martes, favoreciendo nuevas lluvias y rachas de viento, además de un descenso adicional de las temperaturas.

La evolución posterior todavía presenta incertidumbre, pero algunos escenarios apuntan a un cambio en la circulación atmosférica durante los últimos días de septiembre. Un desplazamiento del chorro polar hacia latitudes más meridionales podría facilitar la llegada de borrascas y frentes atlánticos a España.

Por tanto, el domingo aparece como la primera fecha clave para el regreso de la lluvia, con especial incidencia en el norte y noroeste y con posibilidad de precipitaciones en La Rioja. Después, entre el lunes y el martes, podría producirse un descenso térmico más acusado y aumentar la probabilidad de precipitaciones y nieve en las principales cordilleras.

El verano se resiste a desaparecer, pero las previsiones apuntan a que el cambio de tiempo ya tiene fecha: a partir del domingo, España comenzará a entrar en un escenario más frío, lluvioso y propio del otoño.