Tiempo estable y cielos despejados con alertas por calor en media España

La influencia del anticiclón marcará este viernes una jornada estable en buena parte del territorio, con cielos despejados y ausencia de precipitaciones como características principales. Esta situación afectará especialmente al conjunto de la Península, donde predominarán las condiciones de estabilidad. No obstante, algunas zonas del norte y del litoral presentarán determinados intervalos de nubosidad a lo largo del día. Pese a ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura.

En el Cantábrico y Galicia se formarán brumas durante las primeras horas de la jornada. Además, estas zonas tendrán intervalos de nubes bajas que podrán mantenerse durante el resto del día. En el resto de la Península se esperan cielos despejados o con algunos intervalos de nubes altas, por lo que la nubosidad será, en general, poco significativa. Las condiciones serán diferentes en algunos puntos del litoral mediterráneo y de los archipiélagos.

Durante la mañana también aparecerán intervalos de nubes bajas en Baleares, las zonas costeras mediterráneas, Alborán y el Estrecho. Estas formaciones estarán vinculadas principalmente a las primeras horas del día y contrastarán con el predominio de cielos poco nubosos o despejados previsto en otras áreas. En el resto de la Península no se esperan precipitaciones y continuará la situación estable asociada a la influencia del anticiclón.

El viento también presentará diferencias entre territorios. El levante soplará de forma moderada en Alborán y el Estrecho. En Canarias, el viento será moderado y procederá del este o del nordeste. En el Mediterráneo norte y Baleares predominará el viento del sudoeste, mientras que en el Cantábrico y Galicia será del oeste.

En el resto del territorio el viento será flojo, con predominio de la componente oeste en el interior. En los litorales mediterráneos predominarán las brisas. De esta forma, junto a la estabilidad general y la ausencia de precipitaciones, el viento tendrá un comportamiento diferente dependiendo de la zona, con mayor intensidad en algunos puntos concretos.

Septiembre es uno de los meses del año que menos calentamiento ha experimentado. Los tres más cálidos se registraron antes de los años 90 del siglo pasado. ➡️ Pero septiembre de 2026 superará holgadamente a los más cálidos hasta ahora, con más de 0,5 °C de diferencia. pic.twitter.com/xGgW8zIyg8 — AEMET (@AEMET_Esp) September 23, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas mostrarán una evolución desigual según las zonas. En las máximas se producirá un descenso en el Cantábrico y Galicia, especialmente destacado en las áreas interiores, donde la bajada será notable y superará los seis grados. Por el contrario, se registrarán aumentos en el valle del Ebro, Baleares y el arco mediterráneo. En el sudeste peninsular estos ascensos serán también notables. En las zonas del interior donde no se esperan cambios importantes, las temperaturas máximas se mantendrán en valores similares.

En cuanto a las mínimas, predominarán los ascensos en buena parte del territorio. Galicia será la excepción, ya que en esta comunidad se esperan descensos. Las temperaturas elevadas afectarán al cuadrante sudoeste, el valle del Ebro, los Pirineos, Canarias y algunos puntos del tercio este. En estas áreas se podrán alcanzar valores altos, especialmente en las zonas indicadas en la predicción.

De hecho, se superarán los 34-35 grados en Canarias, los valles del sudoeste, el valle del Ebro, las zonas bajas de los Pirineos y algunos puntos del tercio oriental. Estas temperaturas elevadas se combinarán con los cambios previstos en otras regiones, como el descenso notable en el norte y los aumentos destacados en el sudeste peninsular.

En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se situarán entre los 25 y los 30 grados. En Santa Cruz de Tenerife, los valores estarán entre los 25 y los 34 grados. A estas temperaturas se sumará un viento moderado del este o nordeste. Las condiciones serán, por tanto, diferentes entre ambas capitales, aunque las dos mantendrán temperaturas elevadas durante la jornada.