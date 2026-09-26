El frente que romperá la estabilidad: nubes en el norte y chubascos dispersos en Canarias

La situación anticiclónica continuará durante la jornada, con un ambiente estable y cielos poco nubosos en buena parte del territorio. La estabilidad será la característica predominante, aunque algunas zonas presentarán intervalos de nubosidad a lo largo del día. En el norte, el estado del cielo será más variable, mientras que en otras áreas se mantendrán condiciones de escasa nubosidad.

En el Cantábrico y Galicia se formarán brumas matinales y aparecerán intervalos de nubes medias durante la tarde. Además, a últimas horas, el acercamiento de un frente podría dejar algún chubasco disperso. En estas zonas, por tanto, la nubosidad aumentará conforme avance la jornada y existe la posibilidad de precipitaciones al final del día.

En Baleares, las zonas costeras mediterráneas, Alborán y el Estrecho se esperan algunos intervalos de nubes bajas durante la mañana. Por otro lado, en algunas zonas altas del tercio este podrán aparecer nubes de evolución vespertina. Estas condiciones se combinarán con el predominio de cielos poco nubosos que continuará en buena parte del territorio.

El viento también presentará diferencias entre territorios. El levante será moderado en Alborán y alcanzará intervalos fuertes en el Estrecho. En Canarias, el viento será moderado y procederá del este o del nordeste. En Baleares será flojo y del noreste. En la Península predominarán el viento flojo y variable en el interior y las brisas en los litorales.

La situación del viento acompañará a una jornada marcada en general por la estabilidad atmosférica. Mientras en el interior peninsular predominarán los vientos flojos y variables, en los litorales se mantendrán las brisas. En Canarias, el viento del este o nordeste será moderado, coincidiendo con la presencia de intervalos de nubes altas, calima en altura y la posibilidad de chubascos débiles en las islas occidentales.

Predicción para el resto de la semana: ➡️En las Canarias occidentales, hoy y mañana, chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta. ➡️En la península y Baleares predominio de sol, sin precipitaciones, salvo el domingo en el noroeste de Galicia con precipitaciones. [1/2] 🧵 pic.twitter.com/y4BrjG2M0X — AEMET (@AEMET_Esp) September 24, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas tendrán una evolución diferente según las zonas. Descenderán en la vertiente mediterránea y el descenso será notable, de más de seis grados, en algunos puntos del sudeste, la meseta norte y los archipiélagos. En Galicia, por el contrario, las máximas subirán, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios. Las temperaturas elevadas se concentrarán en el valle del Guadalquivir y el sur de Gran Canaria.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se esperan pocos cambios en general. Se producirán algunos descensos ligeros en la meseta norte, el sistema Ibérico y Canarias. En las máximas, se superarán los 35 grados en los valles del sudoeste y, de forma puntual, en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura. Los cambios más destacados se localizarán, por tanto, en las temperaturas máximas de determinadas zonas.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas de entre 25 y 29 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife estarán entre 25 y 31 grados. Estos valores se enmarcan en una jornada en la que las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios en general, aunque en Canarias se esperan algunos descensos ligeros. En el sur de Gran Canaria, además, podrán superarse puntualmente los 35 grados.