Llega una masa de aire frío: bajan las temperaturas y vuelven los chubascos al norte

Una masa de aire frío en altura dejará una jornada marcada por la abundante nubosidad en la mitad oeste de la Península. La presencia de esta masa de aire favorecerá un aumento de la nubosidad en diferentes zonas y dará lugar a cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia y Asturias. En estas comunidades podrán producirse precipitaciones en forma de chubasco.

En Galicia y Asturias se concentrará buena parte de la nubosidad más abundante. Además, a últimas horas se esperan chubascos acompañados de tormenta en el Cantábrico oriental. Esta situación hará que el tiempo sea más variable en el norte, con precipitaciones que podrán aparecer tanto en Galicia y Asturias como, al final de la jornada, en el Cantábrico oriental.

En los litorales y prelitorales mediterráneos, el Estrecho y Baleares se formarán algunas nubes bajas. Estas zonas presentarán una situación diferente a la de la mitad oeste, aunque también habrá presencia de nubosidad. En el resto de la Península se prevén intervalos de nubes medias, por lo que los cielos no estarán completamente despejados durante la jornada.

En Canarias se esperan intervalos de nubes medias y algo de calima en altura. Además, no se descartan chubascos débiles. La presencia de nubosidad y calima en altura acompañará a unas temperaturas que no presentarán cambios significativos en el conjunto de los archipiélagos. El viento en las islas será moderado y procederá del este o del nordeste.

El viento también presentará distintas características según la zona. El levante será moderado en Alborán y tendrá intervalos de fuerte en el Estrecho. En Canarias, el viento será moderado del este o nordeste, mientras que en Baleares será moderado y del este. En los litorales mediterráneos de la Península predominarán las brisas.

En el resto de la Península, el viento será moderado y de componente sur en el interior. En el Cantábrico y Galicia será variable. De esta forma, la jornada estará marcada por diferentes condiciones de viento según el territorio, junto con una situación de mayor nubosidad en la mitad oeste y la posibilidad de chubascos en varias zonas.

🌡️Hoy y mañana, las temperaturas máximas serán de pleno verano. ➡️El fin de semana bajarán, pero aún se mantendrán por encima de lo normal para esta época del año. Tendencia para la próxima semana: las temperaturas bajarán a lo que es normal a principios del otoño. pic.twitter.com/ptOeAhGSTZ — AEMET (@AEMET_Esp) September 24, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas tendrán una evolución diferente según las zonas. Ascenderán en el Cantábrico oriental y en el valle del Ebro, mientras que descenderán en el resto del territorio, con un descenso más acusado en Galicia. Las temperaturas mínimas bajarán en el sureste y subirán en el resto. En los archipiélagos no se esperan cambios significativos. En cuanto a los valores más elevados, podrán superarse los 35 grados en el valle del Guadalquivir.

En Canarias no se esperan cambios significativos en las temperaturas de los archipiélagos. Las temperaturas se mantendrán dentro de los valores indicados para las dos capitales, con 25 grados de mínima y 29 de máxima en Las Palmas de Gran Canaria, y 26 de mínima y 33 de máxima en Santa Cruz de Tenerife. La jornada estará acompañada por la presencia de nubosidad media y calima en altura.