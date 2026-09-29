Siete comunidades en alerta por fuertes tormentas: riesgo de tornados e inundaciones

La jornada estará marcada por la inestabilidad, especialmente durante la primera mitad del día en el nordeste peninsular. Los restos de aire frío en altura de jornadas anteriores favorecerán la aparición de chubascos y tormentas, con especial incidencia en el litoral y prelitoral catalán. En estas zonas, las precipitaciones pueden ser fuertes o muy fuertes y, puntualmente, torrenciales, acompañadas de granizo que de forma aislada podría superar los 2 centímetros.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestra avisos meteorológicos activos por lluvias y tormentas y, en algunas comunidades por viento, en Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Valenciana.

La situación puede dejar acumulaciones importantes de precipitación en distintos puntos, mientras que no se descarta la formación aislada de alguna tromba marina o de un tornado pequeño cerca de la costa. El episodio afectará también a otras zonas del interior este peninsular, donde pueden registrarse precipitaciones fuertes o muy fuertes y tormentas de intensidad fuerte.

Durante la primera mitad del día, el resto del interior de la Península se mantendrá en general poco nuboso o con presencia de nubes altas. Sin embargo, la situación cambiará progresivamente con el avance de la jornada debido a la aproximación de un frente atlántico desde el oeste.

En la segunda mitad del día, el frente dejará cielos muy nubosos o cubiertos en toda la Península. La nubosidad será especialmente destacada en Galicia y en la zona occidental de las cadenas montañosas del norte. En estos territorios también se esperan precipitaciones que pueden ser persistentes y puntualmente fuertes.

El litoral gallego será una de las zonas donde las precipitaciones pueden adquirir mayor intensidad durante la tarde. Además, el viento podrá alcanzar rachas muy fuertes, especialmente con el paso del frente. En Galicia, el viento será fuerte y podrá registrar rachas muy fuertes asociadas al avance de esta estructura atlántica.

Las precipitaciones no quedarán limitadas a las zonas donde se esperan los episodios más intensos. También se prevén precipitaciones aisladas en cualquier punto de la Península, con la excepción del suroeste. La evolución de la situación mantendrá, por tanto, un ambiente inestable en buena parte del territorio peninsular.

En Baleares se esperan cielos muy nubosos, mientras que en Canarias habrá intervalos nubosos y nubes de evolución en el interior de las islas más montañosas. En el archipiélago canario no se descarta algún chubasco aislado.

También se esperan brumas y bancos de niebla en el sureste y en las montañas del noroeste. La situación meteorológica estará acompañada por cambios en las temperaturas, con un comportamiento diferente según las zonas.

En cuanto al viento, se espera que sople de componente este y con intensidad moderada en Baleares y en los litorales del Mediterráneo. En Alborán y el Estrecho predominará el levante moderado. En el interior peninsular, el Cantábrico y Galicia, el viento será de componente sur y moderado, aunque no se descartan rachas muy fuertes en el Cantábrico occidental. Con el paso del frente, en Galicia el viento podrá ser fuerte y alcanzar rachas muy fuertes.

Las temperaturas y Canarias

⚠️ Situación adversa el martes 29. ⛈️ Chubascos muy fuertes, incluso torrenciales, en Cataluña. Más de 60 l/m² en una hora y 150 l/m² en 2-3 horas. Puede haber inundaciones y crecidas súbitas de cauces. ➡️ La situación comenzará de madrugada y evolucionará de sur a norte. 1/5 pic.twitter.com/kCD8uFA853 — AEMET (@AEMET_Esp) September 28, 2026

Las temperaturas tendrán una evolución desigual a lo largo del territorio. Se esperan ascensos en el Cantábrico y en el extremo sur peninsular, mientras que Galicia y el nordeste registrarán descensos. En el centro, las temperaturas mínimas bajarán, aunque en buena parte del resto de la Península se mantendrán con pocos cambios. En Baleares tampoco se esperan variaciones significativas.

En Canarias soplará viento flojo de componente este. Los cielos presentarán intervalos nubosos, con nubes de evolución en el interior de las islas más montañosas y sin descartar algún chubasco aislado. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas estarán entre los 23 y los 28 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 22 y los 28 grados.