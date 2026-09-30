Alerta en Valencia: suspenden las clases en 10 municipios por las fuertes lluvias

Una decena de municipios de la provincia de Valencia ha informado de la suspensión de la actividad lectiva este jueves ante los episodios de lluvias fuertes y tormentas previstos, con alerta naranja por peligro importante de lluvias entre las 14:00 y las 23:59 horas.

Según ha informado a EFE la Consejería de Educación, hasta el momento han acordado la suspensión de las clases las localidades de Xirivella, Bétera, Vilamarxant, Benaguasil, Alfafar, Albal, Paiporta, Gandia, Alaquàs y Alfara del Patriarca, muchos de ellos a partir de las 13:00 y 14:00 horas.

No obstante, se espera que se sumen más municipios según vayan celebrando las reuniones del Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal), añaden desde la Consejería.

Recordemos que el Ayuntamiento de Valencia ha activado este miércoles los protocolos ante la alerta naranja por lluvias y alerta amarilla por tormentas para este jueves y ha acordado el cierre de instalaciones y suspensión de actividades al aire libre, así como la actividad lectiva en algunos centros del sur del municipio.

⚠️ Situación muy adversa en los próximos días en amplias zonas del este peninsular, especialmente el área mediterránea. ⛈️ Chubascos muy fuertes y persistentes a partir del jueves por la tarde en áreas de Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Baleares. pic.twitter.com/Zn1N0TfnCB — AEMET (@AEMET_Esp) September 30, 2026

La Consejería de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha instado a la ciudadanía y a los ayuntamientos a extremar las precauciones ante los episodios de lluvias fuertes y tormentas previstos para este miércoles, el jueves y el viernes en la mayor parte de la Comunidad Valenciana.

Para este jueves se ha activado la alerta naranja por peligro importante de lluvias entre las 14:00 y las 23:59 horas en toda la provincia de Valencia y Castellón, así como en el litoral norte de Alicante, con precipitaciones acumuladas de 50 litros por metro cuadrado en una hora, que podrían alcanzar los 160 litros por metro cuadrado en doce horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También para el jueves se ha activado alerta amarilla por tormentas en las mismas zonas, que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

El viernes se extienden los avisos naranjas por lluvias hasta las 12:00 horas en toda la provincia de Castellón, el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante, según el pronóstico de Aemet.