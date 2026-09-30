Tormentas torrenciales, granizo y posibles tornados en el este peninsular

La jornada de este miércoles estará marcada por la inestabilidad en la Península y el paso de un frente atlántico desde el noroeste. Se esperan precipitaciones persistentes y puntualmente fuertes en el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental, además de lluvias en la mitad noroeste. En el este de Castilla-La Mancha y la Ibérica sur podrán registrarse tormentas fuertes. A primeras horas también habrá rachas muy fuertes en la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Cantabria estará en aviso amarillo durante las primeras horas de la madrugada por viento, mientras que en la Comunidad Foral de Navarra el aviso amarillo se activará al final del día por lluvias.

Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos en la Península, con una disminución de la nubosidad de norte a sur. Las precipitaciones serán más significativas en el Cantábrico oriental y, en menor medida, en Galicia y el oeste del Sistema Central. También se esperan brumas y bancos de niebla en el sureste, Baleares, Alborán, el Estrecho y zonas altas del extremo norte.

Miércoles y jueves: chubascos en la mitad norte peninsular. Viernes y fin de semana: chubascos que podrían darse en cualquier lugar de la península. 🌡️Las temperaturas, en general, serán las propias de esta época. pic.twitter.com/RidVb6lAaE — AEMET (@AEMET_Esp) September 28, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas descenderán en el noroeste peninsular, mientras que subirán en los extremos sureste y nordeste. En el resto de la Península se mantendrán sin grandes cambios, aunque podrán registrarse ligeros ascensos. Las temperaturas mínimas subirán en el centro peninsular y bajarán en el oeste, mientras que en los archipiélagos se esperan pocos cambios. En conjunto, la evolución térmica será desigual, con los principales descensos de las máximas concentrados en el noroeste y los ascensos en las zonas del sureste y nordeste.

En Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre 23 y 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 22 y 29. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en el interior de las islas más montañosas y posibilidad de algún chubasco.