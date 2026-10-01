Las tormentas ponen en alerta naranja a Valencia, Cataluña, Aragón, Baleares y CLM

La situación meteorológica de este jueves estará marcada por la inestabilidad en el tercio oriental de la Península y Baleares, donde se esperan tormentas que pueden ser fuertes. Los chubascos podrán ser puntualmente muy fuertes y no se descarta que estén acompañados de granizo. Además, pueden producirse intensidades torrenciales y acumulados de precipitación muy importantes, especialmente en las provincias de Valencia y Castellón, el sur de Tarragona y el norte de Alicante, donde la situación tendrá continuidad al día siguiente.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves recoge aviso amarillo en Andalucía por lluvias y tormentas, en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana hay aviso naranja por lluvias y tormentas. Por su parte, la Región de Murcia tiene aviso amarillo por lluvias y tormentas. En Navarra hay aviso amarillo por lluvias, mientras que Galicia cuenta con aviso amarillo por fenómenos costeros.

El frente atlántico que afectó el día anterior a la Península todavía dejará cielos muy nubosos y precipitaciones en el norte. Durante la primera mitad del día, las lluvias afectarán a la vertiente cantábrica, mientras que en la segunda mitad se desplazarán hacia el nordeste.

Además, una masa de aire frío en altura y un flujo húmedo procedente del Mediterráneo favorecerán un ambiente muy inestable en el este y nordeste peninsular. En el resto de la Península y Baleares se esperan intervalos nubosos, con abundantes nubes medias y altas, aunque no se descarta algún chubasco aislado en casi cualquier punto.

Por la tarde, las nubes de evolución crecerán en el interior oriental y podrán dar lugar a tormentas y chubascos puntualmente muy fuertes. Esta actividad podrá extenderse hacia el centro peninsular al final del día. En Valencia, Castellón, el sur de Tarragona y el norte de Alicante, las tormentas se desplazarán hacia el litoral, pudiendo dejar a su paso chubascos puntualmente torrenciales y acumulados muy importantes.

También se esperan brumas y bancos de niebla en el sureste, Baleares, Alborán, el Estrecho y en zonas altas del extremo norte. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

⚠️AVISO ESPECIAL | Chubascos muy fuertes y persistentes en el este peninsular. ➡️ Episodio de varios días. Podrá derivar en inundaciones y crecidas de cauces. ➡️ Situación potencialmente muy adversa. Sigue recomendaciones de Protección Civil. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/Jzy61RRfql — AEMET (@AEMET_Esp) September 30, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas experimentarán cambios desiguales en el conjunto del país. Las máximas descenderán en el extremo norte, con un descenso que puede ser notable en el Cantábrico oriental, mientras que en el centro peninsular se esperan ascensos puntuales. En el resto de la Península y en Baleares predominarán los pocos cambios. En cuanto a las mínimas, bajarán en la mitad noroeste y se mantendrán con pocos cambios en el resto del territorio y en Baleares.

En el archipiélago canario se esperan pocos cambios en las temperaturas. El viento será de alisio moderado, mientras que los cielos presentarán nubosidad en el norte de las islas y estarán poco nubosos o despejados en el sur. En cuanto a las temperaturas, tendrán pocos cambios, con valores que oscilarán entre los 24 y 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 23 y 27 grados en Santa Cruz de Tenerife.