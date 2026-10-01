"Peligro extraordinario": aviso rojo en Valencia, Castellón y Tarragona por lluvias torrenciales

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado este jueves a nivel rojo, de peligro extraordinario, los avisos por lluvias en zonas de Castellón, Valencia y Tarragona ante un episodio de precipitaciones intensas que afecta al este peninsular y que podría prolongarse durante los próximos días. El organismo prevé chubascos muy fuertes y persistentes, con acumulaciones que pueden superar los 90 litros por metro cuadrado en una hora y los 250 litros en 12 horas en algunos puntos.

La situación está relacionada con el aumento de la inestabilidad atmosférica provocado por la llegada de aire frío en niveles medios y altos y por la entrada de humedad desde el Mediterráneo. Las precipitaciones se han extendido progresivamente por distintas zonas de la Península y también pueden afectar a Baleares. Aemet advierte de que la intensidad y persistencia de los chubascos puede ocasionar inundaciones locales repentinas, especialmente en zonas bajas, cauces, arroyos y ramblas.

⚠️🔴 AVISO ROJO | Lluvias torrenciales en zonas de Tarragona, Castellón y Valencia. ⚠️ Puede haber inundaciones y crecidas repentinas. Evita cauces y zonas inundables. ¡Precaución! ¡Peligro extraordinario. ℹ️ Sigue recomendaciones de Protección Civil.https://t.co/Fzu8ybldwQ pic.twitter.com/TOITsrwkoE — AEMET (@AEMET_Esp) October 1, 2026

Las áreas que concentran una mayor amenaza durante este jueves se encuentran en el litoral y prelitoral de la Comunidad Valenciana y en el sur de Cataluña. En estos territorios pueden registrarse lluvias torrenciales y tormentas fuertes. Las previsiones apuntan a acumulaciones superiores a 90 litros por metro cuadrado en una hora en las zonas bajo aviso rojo, mientras que los acumulados en periodos de varias horas pueden alcanzar valores muy elevados.

La Generalidad Valenciana ha activado el sistema Es-Alert ante el riesgo de lluvias extraordinarias. El mensaje, enviado a las 10:02 horas, pide a la población evitar desplazamientos, mantenerse alejada de barrancos y zonas inundables y trasladarse a plantas superiores si el nivel del agua aumenta. La alerta afecta especialmente al interior norte y al litoral de Castellón y al litoral de Valencia.

La situación también ha tenido consecuencias en la actividad educativa. Una treintena de municipios valencianos ha anunciado la suspensión de las clases durante este jueves ante el empeoramiento de las previsiones y el aviso rojo. Las universidades de Valencia han adoptado igualmente medidas preventivas y han suspendido actividades presenciales o al aire libre en sus instalaciones, según las informaciones difundidas durante la jornada.

En Cataluña, Protección Civil mantiene activada la alerta del plan Inuncat por las lluvias. El episodio puede dejar precipitaciones intensas en el litoral y prelitoral, acompañadas de tormentas y, localmente, granizo. La acumulación de agua en periodos cortos puede provocar crecidas de ríos y rieras y generar problemas de inundación en zonas especialmente expuestas.

La evolución prevista para los próximos días mantiene un escenario de inestabilidad. Las precipitaciones continuarán durante el viernes y el fin de semana en diferentes puntos de la Península, aunque las zonas afectadas y la intensidad pueden variar. Baleares también figura entre las áreas que podrían registrar chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes.

A partir del domingo, Aemet contempla además el posible aislamiento de una DANA en el entorno del oeste peninsular. La agencia señala que existe una incertidumbre considerable sobre su evolución y su intensidad, por lo que la situación deberá seguirse mediante las actualizaciones de los avisos meteorológicos.

Ante el riesgo de inundaciones, las autoridades recomiendan consultar los avisos oficiales, evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de mayor intensidad y no acceder a cauces, ramblas o zonas inundables. La evolución de las precipitaciones y de los niveles de alerta puede modificarse durante las próximas horas.