Riesgo extremo por lluvias y granizo: Valencia y Cataluña amanecen en alerta roja

La jornada de este viernes estará marcada por una situación de elevada inestabilidad en buena parte de España, con especial incidencia durante la primera mitad del día en la Comunidad Valenciana y Tarragona. El motivo es que se prevén chubascos y tormentas de intensidad torrencial en estas zonas, con acumulaciones de lluvia muy elevadas, mientras que otras áreas del interior peninsular también registrarán precipitaciones fuertes acompañadas de tormentas y, localmente, granizo.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Cataluña y la Comunidad Valenciana aparecen en nivel rojo durante las primeras horas del día, mientras que Baleares mantiene avisos de nivel naranja durante toda la jornada. También figuran avisos de nivel naranja en la Región de Murcia durante parte del día y en Andalucía desde el mediodía. Otras comunidades, como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura, presentan avisos de nivel amarillo en diferentes franjas horarias.

La situación responde a la presencia de aire frío en altura y al aporte de humedad procedente del Mediterráneo, una combinación que favorecerá el desarrollo de tormentas. Durante la madrugada continuarán los chubascos iniciados durante la jornada anterior en la Comunidad Valenciana y Tarragona. Los episodios más intensos se esperan especialmente en Castellón y Tarragona, donde las precipitaciones podrán alcanzar intensidad torrencial y dejar importantes acumulaciones de agua en periodos muy cortos.

A medida que avance el viernes, la intensidad de las precipitaciones irá disminuyendo en esas zonas y las tormentas tenderán a desplazarse hacia el litoral. No obstante, durante la tarde todavía podría producirse algún chubasco fuerte en áreas costeras. La inestabilidad también afectará a otros puntos del tercio este peninsular, mientras que Madrid podría registrar chubascos localmente fuertes durante las primeras horas del día.

Durante la tarde, las tormentas ganarán presencia en el interior. Se esperan chubascos acompañados de aparato eléctrico y granizo, que podrán ser fuertes en las dos mesetas, Aragón y el sistema Ibérico. En el sureste peninsular y Baleares podrán alcanzar una intensidad muy fuerte. Esta distribución de las precipitaciones mantiene el riesgo de acumulaciones importantes de agua, especialmente en aquellas zonas donde las tormentas permanezcan durante más tiempo sobre un mismo punto.

En el resto del país se esperan condiciones más variables. En el Cantábrico y el tercio este habrá intervalos de cielos poco nubosos, aunque la situación podrá cambiar de forma local debido a la evolución de las tormentas. En las zonas del sureste y en áreas elevadas del extremo norte serán probables las brumas y los bancos de niebla durante las primeras horas.

La evolución meteorológica también estará condicionada por el viento. En los litorales soplará de forma moderada, con predominio de componente este en Baleares y en las costas cantábrica, mediterránea y de Alborán. En las costas gallegas dominará el nordeste, con posibilidad de alcanzar intervalos fuertes. En el interior, el viento será generalmente flojo y variable, aunque predominará la componente este.

El episodio mantiene especial atención sobre la Comunidad Valenciana y Tarragona por la intensidad prevista de las precipitaciones. La persistencia de los chubascos y la posibilidad de tormentas fuertes obligan a seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos y las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en zonas próximas a cauces, barrancos y otros puntos susceptibles de acumular agua rápidamente.

01/10 09:24 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: tormentas, lluvias y costeros. Nivel máximo de aviso: rojo.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas presentarán una evolución desigual. Descenderán en el arco mediterráneo y Baleares, mientras que subirán en buena parte del resto de la Península, con un ascenso notable en el alto Ebro.

Por su parte, las temperaturas mínimas también tendrán un comportamiento diferente según las zonas: aumentarán en el oeste y disminuirán en el este y Baleares. En conjunto, el contraste térmico acompañará a una jornada dominada por las lluvias y las tormentas en buena parte del territorio.

En Canarias, las temperaturas apenas experimentarán cambios, dentro de un ambiente más estable que el previsto en buena parte de la Península. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores comprendidos entre los 24 y los 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife las temperaturas se moverán entre los 22 y los 27 grados.