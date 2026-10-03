La inestabilidad continúa: chubascos intensos y alerta naranja en el Mediterráneo

La inestabilidad continuará durante la jornada de este sábado en buena parte de la Península y Baleares, aunque los chubascos no se esperan tan intensos o persistentes como en los días anteriores. La situación estará marcada por la presencia de precipitaciones localmente fuertes, tormentas y abundante nubosidad en distintas zonas, con especial incidencia en áreas del litoral mediterráneo, el interior peninsular y algunos puntos del norte y noroeste.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) destaca con avisos amarillos por lluvias y tormentas comunidades como Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco y La Rioja. Por su parte, el aviso naranja afecta a Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Los avisos están relacionados principalmente con episodios de lluvias y tormentas, en consonancia con la situación de inestabilidad prevista durante la jornada.

Durante la madrugada y buena parte del día se esperan chubascos y tormentas fuertes o puntualmente muy fuertes en el litoral de la Comunidad Valenciana y de Tarragona, así como en el oeste de la Meseta Sur, Extremadura, Salamanca y Aragón. Estos episodios de inestabilidad continuarán durante las primeras horas, especialmente en el litoral de Tarragona y en otros puntos de la Meseta Sur, Extremadura, Salamanca, el sistema Central y Aragón.

La predicción apunta a que, aunque la inestabilidad seguirá presente, las precipitaciones perderán parte de la intensidad y persistencia registrada en jornadas anteriores. La jornada estará caracterizada por abundante nubosidad media en el interior, nubes bajas en las zonas del Mediterráneo y el Cantábrico y nubes altas en el resto del territorio.

A medida que avance el día, la actividad de los chubascos se desplazará también a otras áreas. Por la tarde se prevén precipitaciones localmente fuertes, que puntualmente podrán estar acompañadas de granizo, en el sistema Ibérico, las sierras del sureste, los Pirineos y el cuadrante noroeste. En Baleares y en el litoral mediterráneo, los chubascos podrán alcanzar una intensidad muy fuerte.

El litoral catalán también podrá registrar chubascos fuertes durante la tarde, mientras que el sistema Ibérico, las sierras del sureste, los Pirineos y el cuadrante noroeste concentrarán otros de los principales focos de precipitación. La evolución prevista mantiene así un escenario de inestabilidad repartida por diferentes zonas, con diferencias entre las áreas afectadas durante la madrugada y las que registrarán mayor actividad por la tarde.

Además de las precipitaciones, son probables las brumas y los bancos de niebla en puntos del tercio este, así como en zonas altas del interior y del norte. Estos fenómenos se sumarán a la nubosidad prevista en distintas áreas de la Península y Baleares.

En cuanto al viento, predominará la componente este en la Península y Baleares. Será flojo en el interior y moderado en los litorales, con intervalos de fuerte en el Estrecho y en el litoral coruñés. En Canarias, el alisio será moderado.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes. ➡️ La probabilidad de precipitaciones intensas se extiende a amplias zonas de la Península. ➡️ A comienzos de semana irán remitiendo en el área mediteránea. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/XC6gpsw7eB — AEMET (@AEMET_Esp) October 2, 2026

Las temperaturas y Canarias

La evolución de las temperaturas será desigual. Las temperaturas máximas subirán en Galicia, Aragón, Navarra, el País Vasco y Canarias, mientras que descenderán en Cataluña, Baleares y el interior peninsular. En el resto se mantendrán sin cambios. Las temperaturas mínimas subirán en el oeste de Andalucía y en el tercio norte, con un ascenso notable en Asturias y Lugo, y bajarán en el resto y en los archipiélagos.

En Canarias se esperan cielos nubosos en la vertiente norte y despejados en la sur. Las precipitaciones serán débiles en general en las islas más montañosas. Persistirá además la calima en el archipiélago, mientras que el alisio será moderado. Las temperaturas máximas subirán en las islas. En Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre los 23 y los 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 23 y los 29 grados.