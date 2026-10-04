Alerta roja en Cataluña: una DANA amenaza con dejar lluvias torrenciales de hasta 200 litros

La formación de una DANA al oeste de la Península provocará una jornada marcada por la inestabilidad en buena parte de España, con cielos nubosos o cubiertos, chubascos y tormentas fuertes en amplias zonas del centro y norte peninsular. Las precipitaciones también se extenderán durante la tarde a la Meseta Sur y a zonas del interior del sureste, mientras que Baleares podría verse afectada con menor probabilidad.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa a Cataluña en aviso rojo por lluvias durante toda la jornada, mientras que Asturias, Cantabria y la Comunidad de Madrid aparecen con aviso naranja. Pero además, hay aviso amarillo por lluvias en Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco.

Las lluvias podrán ser localmente muy fuertes y acompañadas de granizo, con acumulaciones significativas en distintos puntos. La situación será especialmente intensa en Barcelona y Gerona, donde se prevén precipitaciones de carácter torrencial y acumulaciones que podrían alcanzar los 200 litros.

Entre las zonas donde las precipitaciones pueden alcanzar mayor intensidad figuran el Sistema Central y el área cantábrica. No obstante, el episodio más destacado se espera en Barcelona y Gerona, donde las tormentas pueden dejar intensidades torrenciales y acumulaciones de hasta 200 litros.

En el resto de la Península tampoco se descarta la aparición de algún chubasco aislado a lo largo de la jornada. La situación estará condicionada por la presencia de la DANA, que favorecerá el predominio de la nubosidad y la inestabilidad.

El cielo permanecerá nuboso o cubierto en la mayor parte del territorio. La principal excepción será el sur de Galicia, donde se esperan intervalos poco nubosos. Durante las primeras horas del día también podrán aparecer brumas y bancos de niebla en zonas de montaña, en los prelitorales mediterráneos y en áreas de la Meseta Norte.

En el conjunto de la Península y Baleares predominará el viento de componente este. En los litorales de la fachada oriental y en Galicia soplará de norte y nordeste. El viento será moderado en general en las zonas costeras y en Baleares, mientras que en el resto será flojo.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes. ➡️Lluvias torrenciales y vientos muy fuertes asociados a las tormentas en Barcelona y Girona. ℹ️¡Situación muy adversa! Sigue las recomendaciones de Protección Civil. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/YKCIdqWLYE — AEMET (@AEMET_Esp) October 3, 2026

Las temperaturas y Canarias

En el conjunto de la Península, las temperaturas máximas tendrán un comportamiento desigual: bajarán en buena parte del tercio norte y del cuadrante suroeste, mientras que subirán en zonas de la Comunidad Valenciana y de la Meseta Norte. Como referencia, Madrid rondará los 21 grados de máxima, mientras que Barcelona podrá alcanzar unos 23 grados, aunque esta última estará condicionada por las fuertes lluvias y tormentas previstas. Las mínimas, en general, tendrán pocos cambios.

En el archipiélago canario habrá intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. El viento será de componente alisio, moderado y con intervalos fuertes en las zonas expuestas. La jornada estará además marcada por la presencia de calima. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se situarán entre los 24 y los 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 23 y los 28 grados. En Canarias se espera además un aumento de las temperaturas máximas.