Alerta roja en Extremadura por peligro extraordinario de lluvias y tormentas

El 112 Extremadura ha puesto en alerta roja por lluvias y tormentas a las zonas de la Serena, Tierra de Barros y sur de la provincia de Badajoz para este domingo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estas zonas registrarán precipitaciones acumuladas de 60 litros en una hora, por lo que se ha activado la alerta de peligro extraordinario. La alerta roja del 112 se va a mantener activa hasta las 15:00 horas.

🔴Se ha procedido al envío de Es-Alert por la activación del Plan Inuncaex de Protección Civil en las zonas de Barros, Serena y Sur de Badajoz. ⛈️La AEMET ha emitido aviso rojo ante la previsión de precipitaciones acumuladas de 60mm en una hora. En algunas zonas pueden ir… pic.twitter.com/OgonZGmTra — 112 Extremadura (@JuntaEx112) October 4, 2026

Otras zonas de Badajoz, como Vegas del Guadiana, así como la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres, se encontrarán durante la tarde en alerta naranja con una previsión de precipitación acumulada de 30 litros. En algunos casos, la precipitación acumulada en 12 horas podría ser de 80 litros.

Respecto a las tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo, tanto Barros como Serena y sur de Badajoz permanecerán en alerta naranja hasta las 22:00 horas.

El Tajo y Alagón y norte de la provincia de Cáceres permanecen en aviso amarillo también por lluvias y tormentas; en este caso, se podrían acumular precipitaciones de 20 litros en una hora.