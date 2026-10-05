La DANA pone en aviso naranja a cuatro comunidades por fuertes tormentas y lluvias

La situación meteorológica de este lunes estará marcada por la inestabilidad en la Península debido a la influencia de una dana estacionaria situada al oeste de Portugal. Esta situación favorecerá la presencia de cielos nubosos o con intervalos nubosos y dará lugar a chubascos y tormentas en diferentes zonas del territorio. Los fenómenos comenzarán a aparecer desde las primeras horas del día en regiones del centro y del norte peninsular, aunque será durante la tarde cuando tenderán a intensificarse y a extenderse.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes tenemos avisos naranjas en Castilla y León, Cataluña y Extremadura por lluvias y tormentas. En Galicia, el aviso pasa de amarillo a naranja durante la tarde. Pero además hay avisos amarillos en Asturias por lluvias y tormentas, al igual que en Baleares, en Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña y Murcia.

Los chubascos y las tormentas podrán ser fuertes en puntos del interior oriental y del este de Cataluña, con posibilidad de granizo en algunas zonas. En Gerona, especialmente durante la madrugada, podrán alcanzar intensidades torrenciales. Además, en el este de Cataluña se esperan acumulados significativos de precipitación a lo largo de la jornada, aunque serán menos importantes que en fechas anteriores.

A medida que avance el día, la actividad tormentosa se generalizará y afectará también a diferentes áreas montañosas. Las regiones de montaña del noroeste, ambas mesetas y el entorno del Sistema Central tendrán una mayor probabilidad de registrar precipitaciones intensas. En el entorno del Sistema Central, los chubascos podrán ser localmente muy fuertes. De este modo, las zonas más expuestas a las tormentas serán principalmente las áreas del interior, las montañas del noroeste, ambas mesetas, el Sistema Central y el este peninsular.

En el tercio sur de la Península, por el contrario, los chubascos y las tormentas serán poco probables. En caso de producirse, tendrán un carácter aislado. La distribución de las precipitaciones será irregular, con una mayor actividad en las zonas del centro, norte e interior oriental y una menor probabilidad de fenómenos en el sur.

En Baleares predominarán los intervalos nubosos. Se esperan chubascos y tormentas ocasionales, con especial atención a las islas Pitiusas, donde durante la madrugada es probable que estos fenómenos sean fuertes. La evolución de las precipitaciones será diferente en los distintos territorios, manteniéndose la mayor actividad en las zonas señaladas.

También se prevén brumas y nieblas matinales en ambas mesetas y en regiones de los tercios norte y este de la Península. A estas condiciones se sumará la presencia de calima en el sur y en Canarias, donde podría alcanzar concentraciones significativas en las islas orientales. En cuanto al viento, soplará moderado de levante en el Estrecho, Alborán y Menorca. En los litorales de Galicia y Cataluña predominará el viento del nordeste, que tenderá a amainar.

04/10 20:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas subirán en buena parte de España, con un ascenso más apreciable en amplias zonas del interior y del norte peninsular. En el resto del país, los valores diurnos también tenderán a aumentar, aunque de forma más moderada y con algunas diferencias según la zona.

En general, las temperaturas máximas se situarán entre los 18 y 25 °C en buena parte del norte y centro peninsular, mientras que en áreas del sur y del interior mediterráneo podrán alcanzar valores de 25 a 30 °C. En los puntos más cálidos, especialmente en zonas del valle del Guadalquivir y otros sectores del sur, se podrían superar localmente los 30 °C.

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios y se mantendrán relativamente suaves. En buena parte del interior oscilarán aproximadamente entre 7 y 14 °C, mientras que en el norte y en zonas de montaña serán algo más bajas. En las áreas costeras, las mínimas serán más moderadas, generalmente entre 13 y 19 °C.

Las temperaturas máximas se mantendrán con pocos cambios en los archipiélagos y subirán en el resto del país. Las temperaturas mínimas presentarán pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre los 23 y los 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 22 y los 28 grados.