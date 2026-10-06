Alerta en media España por la llegada de una DANA con tormentas fuertes e inundaciones

La Península afrontará una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormentas en buena parte del territorio. La situación estará condicionada por una dana situada sobre el noroeste, que favorecerá el desarrollo de chubascos de intensidad fuerte en diferentes regiones. Las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes y dejar acumulados significativos, especialmente en áreas del suroeste y de los Pirineos durante la tarde.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy habrá aviso naranja por lluvias y tormentas en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia, mientras que la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Navarra y La Rioja estarán en aviso amarillo durante la tarde. Estos avisos se activarán principalmente a partir de las horas centrales y durante la tarde, coincidiendo con el periodo en el que se espera una mayor intensidad de los chubascos y las tormentas.

Lo cierto es que, desde primeras horas del día, ya serán probables las precipitaciones de intensidad fuerte en algunos puntos. Los chubascos podrán ir acompañados de granizo en regiones del oeste de la meseta Norte, el sur de Galicia y el entorno del Sistema Central. La situación tenderá a intensificarse conforme avance la jornada, con las mayores intensidades previstas por la tarde.

Durante ese periodo, los chubascos y las tormentas fuertes podrán extenderse por amplias zonas de la Península. En algunas áreas se prevén precipitaciones muy fuertes, con acumulados significativos en Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, el entorno del Sistema Central y los Pirineos. Estas zonas concentrarán parte de los episodios de mayor intensidad dentro de una jornada caracterizada por la inestabilidad.

En Baleares predominarán los intervalos nubosos, aunque existe una baja probabilidad de que se produzca algún chubasco aislado. La presencia de nubosidad será el elemento más destacado en el archipiélago, sin que se espere la misma extensión de las precipitaciones prevista para buena parte de la Península.

La calima también podrá afectar, aunque en menor medida, a la mitad sureste peninsular y a Baleares. En estas zonas existe además la posibilidad de que se produzca alguna lluvia de barro. A ello se suman probables bancos de niebla durante las primeras horas del día en entornos de montaña, Galicia, el este peninsular y Baleares.

El viento será generalmente flojo de componentes sur y oeste en la Península y Baleares. Al principio se esperan intervalos moderados de levante en el Estrecho. Por la tarde, el viento arreciará y rolará a oeste en los litorales cantábricos, mientras que en los de la fachada oriental soplará de componente sur. En Canarias predominará el alisio, con intensidad de floja a moderada.

⛈️ Intensa actividad tormentosa el martes 6 en la mayor parte del país. ➡️ Chubascos fuertes o localmente muy fuertes en amplias zonas de la Península, con acumulados importantes que podrían generar algunas inundaciones. ➡️ Chubascos fuertes con tormenta también en Canarias. pic.twitter.com/9mfi39oWyo — AEMET (@AEMET_Esp) October 5, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península, con un descenso que podrá ser especialmente notable en algunos puntos de Andalucía, la meseta sur y las Rías Baixas. Frente a esta tendencia general a la baja, se esperan pocos cambios en el nordeste peninsular, los litorales del Levante y Baleares. En cuanto a las temperaturas mínimas, también se prevé un descenso en Andalucía y en la Cordillera Cantábrica, mientras que permanecerán sin cambios significativos en el resto del territorio.

En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas se situarán entre los 23 y los 27 grados. En Santa Cruz de Tenerife también oscilarán entre los 23 y los 27 grados. El tiempo en el archipiélago estará marcado por los intervalos nubosos, con probables chubascos y tormentas ocasionales en las islas orientales y en zonas interiores de las islas montañosas.