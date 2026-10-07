Chubascos y tormentas fuertes en el norte, el nordeste, el sudeste y Canarias

La jornada de este miércoles estará marcada por una situación de inestabilidad generalizada, con una vaguada afectando a todo el territorio y un aporte de humedad especialmente destacado en el extremo norte peninsular. Se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en buena parte de la Península y Baleares, con mayor intensidad en el extremo norte y en el archipiélago balear.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por fenómenos adversos en varias comunidades. Hay aviso naranja por lluvias y tormentas en Asturias, Baleares y Cantabria. Cantabria también deberá estar alerta a los fenómenos costeros. Además, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y Valencia están en aviso amarillo relacionado con lluvias y tormentas.

En el Cantábrico y el norte de Galicia, las precipitaciones podrán ser fuertes y dejar acumulados significativos. En el caso del Cantábrico, además, se espera un descenso notable de las temperaturas máximas. Las lluvias y tormentas también ganarán intensidad en diferentes puntos del tercio nordeste peninsular y Baleares, donde podrán ser localmente muy fuertes y estar acompañadas de tormentas y, ocasionalmente, granizo.

En el resto de la Península, las precipitaciones serán en general menos intensas y abundantes. La tendencia será hacia una disminución de la nubosidad por el oeste y el sur, aunque durante la madrugada todavía se esperan chubascos y tormentas fuertes en el sudeste. Estas tormentas también podrían estar acompañadas de granizo.

En el nordeste, la inestabilidad será especialmente destacada. Se esperan precipitaciones intensas en distintas zonas y tormentas que podrán alcanzar una fuerte intensidad. Los Pirineos también figuran entre las áreas donde pueden registrarse acumulados significativos de lluvia. En otras zonas del interior, los chubascos serán menos abundantes, aunque el ambiente continuará condicionado por la presencia de la vaguada.

También serán probables las brumas y nieblas matinales en amplias zonas de la Península y Baleares. Estas nieblas podrán ser más persistentes en las zonas montañosas de la mitad norte. La visibilidad podría verse afectada durante las primeras horas antes de que avance la jornada.

En cuanto al viento, predominarán las componentes oeste y norte en la Península, salvo en la fachada oriental, donde también se impondrán los vientos de componente oeste y sur, al igual que en Baleares. El viento será moderado en Baleares y en los litorales, con probables intervalos fuertes en las costas de Galicia y del Cantábrico. En el interior peninsular será flojo.

07/10 06:30 AVISOS HOY | España: tormentas, lluvias, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, con un descenso más acusado en la mitad norte peninsular. En el Cantábrico, la bajada podrá ser notable, en línea con la situación de inestabilidad y la presencia de cielos nubosos y precipitaciones. En los litorales mediterráneos, en cambio, no se esperan cambios significativos en las máximas, por lo que los valores se mantendrán más estables respecto a jornadas anteriores.

Las temperaturas mínimas también descenderán de forma prácticamente generalizada durante la próxima jornada, reforzando la sensación de ambiente más fresco en buena parte del territorio. Este descenso nocturno será más destacado en las zonas del interior y de montaña, donde las condiciones serán más frías. Como consecuencia de esta bajada de las temperaturas, podría producirse alguna helada débil en los Pirineos.

Las temperaturas se mantendrán más suaves en Canarias que en buena parte de la Península. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores de entre 23 y 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife las temperaturas oscilarán entre 23 y 27 grados.