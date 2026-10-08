Llegan las primeras nevadas al Pirineo y se desploman las temperaturas

La Península quedará este jueves bajo la influencia de un flujo húmedo del norte que favorecerá una jornada marcada por la presencia de nubosidad y precipitaciones en buena parte del tercio norte y en Baleares. La situación será más estable en otras zonas del territorio, aunque también podrán desarrollarse chubascos y tormentas aisladas en distintos puntos, mientras que Canarias seguirá bajo la influencia de una vaguada que podría dejar precipitaciones localmente intensas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por fenómenos meteorológicos adversos en Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Los avisos se distribuyen en diferentes franjas horarias y están relacionados con los fenómenos previstos en cada territorio. La situación más destacada estará vinculada a las lluvias y tormentas que podrán afectar a Baleares y al este de Cataluña durante la tarde, mientras que en otras zonas los avisos responden a la previsión de precipitaciones, tormentas o viento.

En el Cantábrico oriental, los chubascos y las tormentas podrán ser localmente fuertes durante la madrugada. Las precipitaciones podrían ser persistentes y dejar acumulados significativos en puntos del Cantábrico. La inestabilidad se extenderá también a Baleares y al este de Cataluña, donde durante la tarde se esperan lluvias que podrán alcanzar intensidad fuerte, acompañadas de tormentas y con posibilidad de granizo.

La situación será diferente en el resto de la Península. En la mitad norte predominarán los intervalos nubosos, mientras que en la mitad sur los cielos estarán más nubosos. En estas zonas, el desarrollo de nubes de evolución podrá dar lugar a algún chubasco o tormenta aislada, aunque en general se espera un tiempo más estable que en el tercio norte.

La entrada de aire húmedo del norte también favorecerá la aparición de brumas y bancos de niebla en diferentes regiones del norte. Estos fenómenos podrán afectar durante las primeras horas a otras zonas montañosas y al área del Estrecho. La presencia de nubosidad y humedad será, por tanto, uno de los elementos destacados de la jornada en distintas áreas del país.

En las zonas altas del Pirineo podrían registrarse las primeras nevadas. Además, las temperaturas mínimas descenderán en el conjunto del territorio, con una bajada moderada en la mitad norte peninsular y más ligera en el resto. Este descenso térmico podría favorecer la aparición de heladas débiles en las zonas más elevadas del Pirineo.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. En el Ampurdán soplará una tramontana fuerte, con rachas muy fuertes, una situación que también afectará al norte de Baleares. En el valle del Ebro se esperan intervalos fuertes y rachas muy fuertes de cierzo. El viento del norte será moderado en los litorales del Cantábrico y Galicia, donde también podrán registrarse intervalos fuertes.

En el Estrecho y Alborán soplará poniente moderado, aunque tenderá a amainar. En el resto del territorio peninsular predominará un viento flojo de componente norte, con intervalos moderados en otros puntos del litoral y de la mitad norte. En Baleares, la situación estará marcada también por la influencia del viento y por la evolución de las precipitaciones previstas para la tarde.

🌡Octubre ha comenzado con temperaturas altas para la época del año, especialmente las nocturnas. ➡️ Las masas de aire muy cálidas, los cielos nubosos y el ambiente húmedo han propiciado récords de noches cálidas para octubre en localidades costeras o con influencia oceánica. pic.twitter.com/1mmRbHPRyg — AEMET (@AEMET_Esp) October 5, 2026

Las temperaturas máximas también bajarán en buena parte de la mitad nordeste peninsular y en Baleares. El descenso será especialmente notable en el Cantábrico oriental y el nordeste. En contraste, se esperan ascensos de las máximas en la vertiente atlántica sur, mientras que en el resto del territorio habrá pocos cambios.

Canarias quedará igualmente expuesta a la inestabilidad por el acercamiento de la vaguada, aunque existe bastante incertidumbre sobre su posición. Se espera un predominio de cielos nubosos con chubascos y tormentas, sin descartar que estos fenómenos sean fuertes y dejen acumulados significativos, especialmente en las islas montañosas. El alisio soplará moderado durante la jornada.