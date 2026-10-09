España se divide: sol en el norte y gran incertidumbre por una DANA en el sur

La entrada de altas presiones favorecerá este miércoles una progresiva estabilización del tiempo en el norte peninsular, mientras persiste la incertidumbre sobre la evolución de una vaguada que podría transformarse en una DANA entre el sudoeste de la Península y Canarias. Esta situación podría dejar precipitaciones abundantes en el tercio sur y Alborán.

La Aemet mantiene avisos naranjas por fenómenos costeros en Baleares y Cataluña, donde el viento y el estado de la mar serán los principales elementos adversos. Además, se esperan condiciones meteorológicas que podrían complicarse en otros puntos del Mediterráneo y Canarias por la presencia de chubascos y tormentas.

En el extremo norte se esperan cielos nubosos, con posibilidad de alguna llovizna, aunque la tendencia será hacia una progresiva apertura de claros. La entrada de las altas presiones favorecerá así una situación más estable conforme avance la jornada.

En buena parte del resto de la Península también predominarán las condiciones estables, con cielos poco nubosos. No obstante, durante las primeras horas podrán aparecer brumas y bancos de niebla en zonas montañosas de la mitad norte, el sudeste y Alborán.

Incertidumbre por la posible DANA

La situación será más inestable en el tercio sur, Alborán y Canarias, donde se prevé abundante nubosidad. La evolución de las precipitaciones dependerá de la posición que adopte la vaguada y de su posible transición a una DANA, un escenario que todavía presenta bastante incertidumbre.

En función de su posición, podrían registrarse chubascos y tormentas muy fuertes en el entorno de Alborán y Canarias. En el archipiélago, las precipitaciones tenderán a remitir conforme avance el día, aunque no se descartan episodios fuertes y acumulados significativos en las islas montañosas.

07/10 00:00 AVISOS PASADO MAÑANA | España: costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas bajarán en el sur

Las temperaturas máximas descenderán en el arco mediterráneo y en la mitad sur peninsular. En el resto del territorio no se esperan cambios importantes, aunque podrán producirse algunos ascensos en zonas de montaña y en Galicia.

Las mínimas también tenderán a bajar, salvo en el sudoeste peninsular y Canarias, donde permanecerán sin cambios significativos. Además, se esperan heladas débiles en zonas altas de la montaña de la mitad norte.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. La tramontana soplará fuerte y podrá alcanzar rachas muy fuertes en el Ampurdán y el norte de Baleares, donde también se mantiene el aviso naranja por fenómenos costeros.

En el bajo Ebro soplará cierzo moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes. En los litorales del Cantábrico y Galicia se espera viento del nordeste, moderado y con intervalos fuertes, aunque tenderá a amainar.

En el Estrecho y Alborán predominará el levante moderado, con intervalos de fuerte. En el resto de la Península soplarán vientos flojos de componente norte y este, con intervalos moderados en zonas expuestas del interior.

La jornada estará marcada, por tanto, por un contraste entre la progresiva estabilidad del norte y una situación más incierta en el sur, el Mediterráneo y Canarias, donde la evolución de la posible DANA determinará la intensidad y distribución de las precipitaciones.