Los tornados sacuden Sicilia: ¿qué está pasando en el Mediterráneo?

Dos enormes columnas de aire girando sobre el mar, a escasos metros de la costa. Es la imagen que ha dejado este viernes el temporal que ha golpeado el oeste de Sicilia. En las inmediaciones del puerto de Marsala, dos trombas marinas se han formado sobre el agua y han provocado importantes daños materiales al alcanzar tierra firme.

Los fuertes vientos han afectado a edificios, vehículos y cultivos de la provincia de Trapani. En la localidad de Petrosino, un automóvil ha sido arrastrado hasta un barranco y sus dos ocupantes han tenido que ser trasladados al hospital. En Marsala, el fenómeno también ha golpeado un colegio, donde varios alumnos han resultado heridos leves.

Video incredibile di Rosalba Pipitone, sempre da Marsala. Questo potrebbe essere il tornado siciliano più intenso da diversi decenni, ci sono auto scaraventate in giro. Seguiranno aggiornamenti pic.twitter.com/9Af9y9w0pY — Federico Pavan (@PavanFederico00) October 9, 2026

Terrifying footage of a violent tornado ripping through the city of Marsala in Sicily, Italy earlier this morning. Heavy damage reported in the area. pic.twitter.com/Wg9JNFS9pg — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 9, 2026

🌪️Une virulente #tornade a touché le secteur de #Marsala sur la côte ouest de la #Sicile ce matin. Les dégâts sont localement importants sur le secteur et plusieurs véhicules auraient notamment été retournés.

Vidéo via Facebook : Panificio Maltese pic.twitter.com/AZmYwlJifO — Guillaume Séchet (@Meteovilles) October 9, 2026

El episodio se produce después de varios días de inestabilidad atmosférica en diferentes puntos del Mediterráneo. Durante el primer fin de semana de octubre, las autoridades catalanas advirtieron de la posibilidad de que se formaran tornados y mangas marinas en el litoral, en medio de un temporal que dejó lluvias torrenciales e inundaciones.

Los meteorólogos también identificaron condiciones favorables para la aparición de trombas marinas cerca de Córcega y Cerdeña. Por su parte, la organización europea ESTOFEX señaló un riesgo de tornados aislados en las proximidades de Baleares y el sur de España entre el 6 y el 7 de octubre.

¿Cómo se forman?

Buena parte de los tornados que se observan en las costas mediterráneas son trombas marinas, columnas de aire que giran violentamente y conectan la base de una nube con la superficie del agua.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), estos fenómenos son relativamente habituales en el litoral mediterráneo español, especialmente durante el otoño y el invierno, cuando se producen situaciones de elevada inestabilidad atmosférica.

Su formación está relacionada con la combinación de varios factores, como la presencia de aire húmedo y cálido en las capas bajas de la atmósfera y la llegada de aire frío en altura. El otoño reúne con frecuencia estas condiciones, ya que el Mediterráneo conserva buena parte del calor acumulado durante el verano, mientras que las primeras irrupciones de aire frío favorecen la aparición de tormentas.

Aunque generalmente son menos intensas que los grandes tornados terrestres, las trombas marinas pueden ocasionar daños importantes, especialmente cuando alcanzan zonas habitadas.

¿Influye el cambio climático?

El Mediterráneo lleva décadas experimentando un proceso de calentamiento. Según un análisis publicado por AEMET en 2019, la temperatura superficial de sus aguas había aumentado a un ritmo aproximado de 0,34 grados por década desde principios de los años ochenta.

Un mar más cálido puede favorecer una mayor evaporación y aportar humedad y energía a las tormentas. Sin embargo, esto no significa que el calentamiento del Mediterráneo provoque automáticamente la formación de tornados.

Aunque existen evidencias sólidas de que el cambio climático está modificando las condiciones en las que se desarrollan determinadas tormentas, todavía no hay pruebas suficientes para afirmar que los tornados mediterráneos estén aumentando en frecuencia.

La propia AEMET señala que estos fenómenos han existido siempre en España, aunque la mejora de los sistemas de observación y la proliferación de teléfonos móviles permiten documentar episodios que anteriormente podían pasar inadvertidos.

Por tanto, que actualmente circulen más imágenes de trombas marinas no demuestra necesariamente que se estén formando más que en el pasado. No obstante, el calentamiento de las aguas mediterráneas plantea nuevos interrogantes sobre cómo podrían evolucionar estos fenómenos durante las próximas décadas.