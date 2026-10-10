Del sol radiante a las lluvias: el mapa del tiempo deja un panorama atípico para este sábado

La España peninsular y los archipiélagos afrontan este sábado una jornada meteorológica fuertemente contrastada, donde la estabilidad propia de un otoño suave convivirá con precipitaciones persistentes en puntos del norte, la vertiente atlántica canaria y la ciudad autónoma de Ceuta. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología, las altas presiones mantendrán el cielo despejado o ligeramente nuboso en la mayor parte del interior y en el arco mediterráneo, al tiempo que varios frentes débiles erosionan la franja cantábrica y las islas de mayor relieve.

El mapa térmico refleja una clara brecha entre el norte y el sur de la Península. El cuadrante suroeste disfrutará de valores plenamente placenteros, encabezados por la campiña andaluza y la cuenca del Guadalquivir, donde capitales como Sevilla acariciarán los 30 grados a lo largo de las horas centrales de la tarde. En la Meseta Sur y la zona centro, el ambiente se mantendrá estable y agradable; la Comunidad de Madrid registrará una jornada de cielos limpios con máximas que se situarán holgadamente entre los 23 y los 24 grados, mientras las mínimas nocturnas caerán hasta los 10 grados. Una situación similar experimentará Aragón, donde el inicio de las fiestas patronales en Zaragoza vendrá acompañado de una notable subida del mercurio y cielos despejados.

A lo largo del litoral mediterráneo y el archipiélago balear, la influencia marítima amortiguará las temperaturas en torno a los 24 o 25 grados, sin riesgo de lluvia y con brisas moderadas procedentes del oeste y noroeste. Ciudades como Barcelona, Valencia o Palma vivirán un ambiente despejado que invitará a la actividad al aire libre durante todo el fin de semana.

En el extremo opuesto, el cuadrante noroeste acusará una mayor inestabilidad por la entrada de masas de aire húmedo atlántico. En Galicia y el área cantábrica, la abundante nubosidad dejará precipitaciones débiles y dispersas, más probables en La Coruña y la costa vasca. Por su parte, en las Islas Canarias la jornada estará condicionada por un régimen de vientos del norte que empujará mantos nubosos compactos contra el norte de las islas, propiciando chubascos continuados en Las Palmas de Gran Canaria. Un escenario igualmente cubierto se observará en Ceuta, donde la alta humedad y los vientos del este mantendrán los cielos cerrados y con elevadas probabilidades de precipitaciones a lo largo del día.