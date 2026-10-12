España afronta una subida térmica generalizada con alerta por lluvias en el Mediterráneo

La influencia de las altas presiones mantendrá la estabilidad meteorológica en buena parte de la Península, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, la jornada estará marcada por una situación más inestable en Baleares, con chubascos moderados que podrían ser localmente fuertes en Menorca y Mallorca, aunque tenderán a remitir a medida que avance el día. Además, un frente podría rozar el extremo norte peninsular y dejar nubosidad y alguna llovizna en el noroeste, antes de que los cielos comiencen a despejar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene un aviso amarillo en Baleares por la probabilidad de chubascos localmente fuertes, con especial atención a Menorca y Mallorca, donde las precipitaciones podrían alcanzar mayor intensidad.

La situación atmosférica será, por tanto, diferente según las zonas. Mientras las altas presiones favorecerán el tiempo estable en la mayor parte del territorio peninsular, Baleares concentrará los fenómenos de precipitación más destacados. En el archipiélago balear se esperan chubascos de intensidad moderada, con posibilidad de que alcancen localmente mayor intensidad en Menorca y Mallorca. Estas precipitaciones irán perdiendo fuerza a lo largo de la jornada, por lo que la inestabilidad tenderá a disminuir con el paso de las horas.

En el extremo norte, el acercamiento de un frente podría provocar un aumento de la nubosidad, especialmente en el noroeste, donde no se descarta alguna llovizna. Sin embargo, esta situación tendrá un carácter transitorio, ya que se espera una evolución hacia cielos más despejados durante el día. En el resto de la Península, el predominio de los cielos poco nubosos o despejados será la nota más destacada, en consonancia con la estabilidad asociada a las altas presiones.

Durante las primeras horas de la mañana también podrían aparecer brumas y bancos de niebla en distintos puntos del país. Estas condiciones serán probables en zonas de montaña del tercio norte, Castilla y León, el alto Ebro, el nordeste peninsular y el área del Estrecho. Su presencia podría reducir la visibilidad de forma puntual al comienzo de la jornada, por lo que la evolución de estos fenómenos será otro de los aspectos que habrá que tener en cuenta, especialmente en las zonas señaladas.

En cuanto al viento, predominarán las brisas en los litorales y el viento flojo de dirección variable en el interior de la Península. Galicia tendrá viento de componente sur en las zonas costeras, mientras que en Baleares soplará la tramontana moderada. En Canarias, el alisio también será moderado.

🌡️ Durante los próximos días las temperaturas serán superiores a las propias de esta época del año en la mayor parte del país. Podrían descender de cara al fin de semana. ☔️ Las precipitaciones serán escasas, aunque con algunas lluvias en el área mediterránea. pic.twitter.com/zYYT4jktPS — AEMET (@AEMET_Esp) October 11, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas subirán en la Península y Baleares, con un ascenso más acusado de las máximas. La tendencia será generalizada, aunque con algunas excepciones en las mínimas, que podrían descender ligeramente en Galicia y en los litorales del sudoeste. Este comportamiento dejará una evolución desigual según las zonas, con un aumento térmico más destacado durante las horas centrales del día. En las áreas altas de los Pirineos, además, se esperan heladas débiles. En conjunto, la jornada estará marcada por el ascenso de las temperaturas diurnas en buena parte del territorio peninsular y balear, frente a los ligeros descensos previstos en algunos puntos concretos.

En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se situarán entre los 22 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 21 y los 28 grados. Estos valores se enmarcan en una jornada en la que el archipiélago tendrá intervalos nubosos y precipitaciones débiles o moderadas, especialmente probables en las islas más montañosas. El viento alisio soplará moderado y las temperaturas no experimentarán cambios importantes, aunque podrían bajar ligeramente.