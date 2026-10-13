El anticiclón trae tiempo estable y un ascenso de las temperaturas en gran parte del país

La presencia del anticiclón marcará una jornada de estabilidad atmosférica en buena parte del país, con predominio de los cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares. La situación será, en general, tranquila, aunque algunas zonas mantendrán una mayor presencia de nubosidad y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en determinados puntos.

En el Cantábrico, Baleares y distintas áreas de la fachada oriental peninsular se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional. A esta situación se sumarán intervalos de nubes bajas durante las primeras horas del día en otras zonas del tercio norte peninsular. Estas nubes tenderán a disiparse posteriormente, dando paso a cielos más despejados.

Durante la tarde podrán aparecer nubes de evolución en las sierras del este y sureste peninsular. La nubosidad también tendrá presencia en otros puntos de forma puntual, aunque el escenario general estará condicionado por la estabilidad asociada al anticiclón.

Las brumas y los bancos de niebla matinales serán probables en regiones del tercio norte peninsular y, de manera más localizada, en áreas del Mediterráneo. Estas nieblas podrían presentar una mayor persistencia en las costas de Galicia, donde las condiciones favorecerán que permanezcan durante más tiempo.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. En Canarias soplará el alisio, con probables intervalos fuertes en las zonas expuestas. En el Estrecho predominará el levante moderado, que podría alcanzar intervalos fuertes al final del día. Por su parte, en el Ampurdán y el norte de Baleares se espera tramontana de floja a moderada. En el resto del territorio predominarán vientos flojos de componente norte y este, aunque tenderá a arreciar el levante en Alborán y el viento del norte en los litorales gallegos.

🌡️ Durante los próximos días las temperaturas serán superiores a las propias de esta época del año en la mayor parte del país. Podrían descender de cara al fin de semana. ☔️ Las precipitaciones serán escasas, aunque con algunas lluvias en el área mediterránea. pic.twitter.com/zYYT4jktPS — AEMET (@AEMET_Esp) October 11, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un ascenso de entre ligero y moderado en la vertiente atlántica peninsular y el Pirineo oriental, así como en Canarias. Este aumento contrastará con la estabilidad prevista en buena parte del resto del territorio, donde los valores máximos apenas registrarán cambios significativos. No obstante, se esperan descensos en el Estrecho, el oeste de Alborán y algunos puntos del litoral cantábrico.

Por su parte, las mínimas también tenderán a subir, con incrementos de entre ligeros y moderados en la mitad sur y el extremo este de la Península. Este comportamiento se extenderá a ambos archipiélagos, donde se prevé una evolución al alza de los valores nocturnos. En cambio, en el resto del país las mínimas se mantendrán sin grandes variaciones.

En Canarias, se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el norte de las islas montañosas, más abundantes en La Palma. Las temperaturas máximas subirán ligeramente o de forma moderada. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 23 y los 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 22 y los 27 grados.