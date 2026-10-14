España pasará del calor veraniego a una DANA con tormentas y frío este fin de semana

España encara el ecuador de octubre con temperaturas más propias del verano que del otoño. La presencia de una potente dorsal anticiclónica mantiene el ambiente inusualmente cálido en amplias zonas del país, con máximas que este miércoles podrían alcanzar los 33 o 34 grados en Sevilla y Badajoz. Sin embargo, la estabilidad tiene los días contados: las previsiones apuntan a un posible cambio brusco de tiempo durante el fin de semana, con la llegada de aire frío, un descenso acusado de los termómetros y un aumento de la inestabilidad, especialmente en el área mediterránea.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha advertido de que las temperaturas se mantendrán entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales para estas fechas durante los próximos días. No obstante, la probable llegada de una depresión aislada en niveles altos (DANA) podría alterar este escenario a partir del sábado, aunque todavía existe incertidumbre sobre su trayectoria y las zonas más afectadas.

Hasta 34 grados en el sur antes de la llegada del frío

El calor seguirá siendo protagonista hasta el viernes. Las temperaturas superarán los 25 grados de forma generalizada y rebasarán los 30 en distintos puntos de la Península. Este miércoles, Galicia y el Cantábrico experimentarán un notable ascenso térmico: Ourense podría superar los 30 grados y Bilbao alcanzar los 28. En el sur, Sevilla y Badajoz volverán a situarse entre los 33 y los 34 grados.

El jueves y el viernes continuará el ambiente cálido en buena parte del territorio, aunque los termómetros comenzarán a bajar en el norte peninsular. En Andalucía se mantendrán valores superiores a los 30 grados, con máximas de hasta 32 en ciudades como Huelva y Sevilla.

Las noches también están siendo más suaves de lo habitual para mediados de octubre, lo que refuerza la sensación de que el otoño todavía no ha terminado de instalarse. Sin embargo, este panorama podría cambiar en cuestión de días.

Aunque las precipitaciones serán escasas en términos generales durante las próximas jornadas, algunas zonas ya podrían registrar episodios de lluvia. Este miércoles, los vientos procedentes del Mediterráneo favorecerán la formación de chubascos localmente fuertes en la Región de Murcia y la provincia de Almería. Tampoco se descartan precipitaciones aisladas en otros puntos del sur de Andalucía y en las zonas montañosas de Canarias.

El jueves podrían repetirse los chubascos intensos en áreas costeras de Murcia y Almería. El viernes, por su parte, el paso de un frente dejaría lluvias en el Cantábrico y los Pirineos, además de precipitaciones más aisladas en otros puntos del norte peninsular.

Este fin de semana habrá un brusco cambio de tiempo. ⛈️ En el área mediterránea peninsular y Baleares se esperan precipitaciones, que podrían ser muy fuertes y con acumulados importantes a partir del sábado por la tarde. ℹ️ Seguiremos informando. pic.twitter.com/cQXcQRQk1V — AEMET (@AEMET_Esp) October 14, 2026

Una DANA retrógrada amenaza con complicar el fin de semana

El escenario más inestable podría llegar entre el sábado y el domingo. Según la última actualización de los modelos analizada por eltiempo.es, el anticiclón comenzaría a perder influencia y su desplazamiento hacia las islas británicas favorecería la entrada de una vaguada de aire frío desde el norte.

De esa configuración podría desprenderse una DANA retrógrada, un fenómeno cuya trayectoria avanzaría de noreste a suroeste, en sentido contrario al desplazamiento habitual de oeste a este. La posición final de esta bolsa de aire frío será determinante para conocer dónde se concentrarán las lluvias y con qué intensidad.

La combinación del aire frío en altura con los vientos de levante, cargados de humedad procedente del Mediterráneo, podría favorecer la aparición de chubascos y tormentas. Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Baleares figuran entre las zonas pendientes de evolución, con posibilidad de precipitaciones localmente fuertes y acumulados importantes, especialmente el domingo.

El descenso térmico devolverá el ambiente otoñal

La llegada de aire frío provocará una bajada de las temperaturas que comenzará por el norte peninsular y se extenderá después al resto del país. El cambio será especialmente notable tras varios días con registros muy superiores a los habituales.

Entre las capitales donde se espera un ambiente más frío figuran Ávila, con mínimas de hasta 5 grados y máximas de 16; Burgos, con valores de 6 a 14 grados, y Soria, donde los termómetros podrían oscilar entre los 6 y los 15 grados.

Así, España podría pasar en apenas unos días de un episodio de calor excepcional para mediados de octubre a unas condiciones mucho más propias del otoño. La evolución de la posible DANA será clave para determinar el alcance del descenso térmico y el riesgo de lluvias intensas en el Mediterráneo y Baleares.